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Экономика

Цены в Кыргызстане. Свежие овощи и фрукты становятся гражданам не по карману

По итогам первого квартала 2024 года рост цен в Кыргызстане находится на минимальных значениях. Более того, фиксируется и снижение стоимости отдельных продуктов. Однако свежие овощи и фрукты продолжают дорожать, что делает их все менее и менее доступными для граждан страны.

Дорожают овощи и молочные продукты

По итогам января — марта рост цен и тарифов в республике составил 1,2 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 3,1 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 1,2 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2,7 процента. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,2 процента.

Зафиксировано снижение стоимости:

  • гречки — на 6,1 процента;
  • животных жиров — на 3,7 процента;
  • хлопкового масла — на 3,6 процента;
  • говяжьей печени — на 2,3 процента;
  • сахара — на 1,4 процента;
  • баранины — на 0,2 процента.

Национальный статистический комитет зафиксировал повышение потребительских цен и тарифов в январе — марте этого года почти во всех регионах республики. Исключение — Джалал-Абадская, Нарынская и Чуйская области. Там стоимость снизилась на 0,5, 0,2 и 0,1 процента.

Максимальный прирост цен (на 1,8 процента) зафиксировали в Оше. Это связано с наибольшим повышением стоимости алкогольных напитков и табачных изделий (на 7,7 процента).

Продуктовая корзина 24.kg

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что с начала года стоимость продуктовой корзины практически не изменилась — снижение составило всего 7 сомов. По сравнению с данными на конец марта 2023-го она подешевела на 520 сомов.

Зато, в отличие от октября 2018 года, когда мы начали эксперимент, цена продуктовой корзины подорожала в два раза — на 3 тысячи 431 сом.

Наши данные показывают, что за три месяца в Бишкеке подорожали яблоки, морковь и огурцы.

Подешевели перец, бананы, капуста, груши, помидоры, лук, картофель и гречка.

Цены на остальные девять продуктов в нашей корзине не изменились.

Что подорожало в феврале

В марте по сравнению с февралем рост цен и тарифов по республике составил 0,3 процента. При этом алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,4 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 0,2 процента, непродовольственные товары — на 0,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,1 процента.

Отмечено снижение стоимости гречки на 3,6 процента, разливного молока — на 3,3 процента, говяжьей печени — на 2,2 процента, животных жиров — на 1,3 процента, растительного масла — на 0,9 процента и риса — на 0,3 процента.

За последний месяц цены снизились на 0,3 процента в Джалал-Абадской и Нарынской областях.

В марте по сравнению с февралем стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 228 сомов.

Больше всего подорожали свежие огурцы и перец. Кроме того, выросли цены на помидоры, яблоки, рис, морковь и сахар.

Есть и продукты, которые за последние 30 дней подешевели. Это груши, капуста, гречка и растительное масло.

Стоимость остальных десяти товаров из нашей корзины не изменилась.

Зарплата продолжает расти

По сведениям Нацстаткома, средняя заработная плата в республике достигла 33 тысяч 512 сомов. Это $374,7 по официальному курсу сома к доллару США.

Зарплата выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам прошлого года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 681,54 сома. Это почти на 75 сомов выше, чем в третьем квартале 2023-го и на 503,22 сома — 2022 года.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста — 8 тысяч 579,26 сома, пенсионеров — 6 тысяч 816,47 сома, детей — 6 тысяч 544,88 сома.

Основную долю в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Самым высоким прожиточный минимум остается в Джалал-Абадской области (7 тысяч 931,77 сома) и Бишкеке (7 тысяч 901,14 сома), самым низким — в Таласской области (7 тысяч 129,69 сома).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291672/
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