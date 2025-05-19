Проблемы в отрасли переработки шерсти и кожи: как Минсельхоз планирует их решать

Планируется возрождение камвольно-прядильной фабрики «Касиет» в городе Токмаке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава ведомства Бакыт Торобаев сказал, что в настоящее время в отрасли переработки шерсти существует ряд проблем.

«В целях их решения рассматривается выделение 913,5 миллиона сомов на активизацию деятельности и ввод в эксплуатацию камвольно-прядильной фабрики «Касиет» в городе Токмаке. В этом направлении также ведется работа по увеличению поголовья овец породы меринос для последующей переработки тонкорунной шерсти», — сказал министр.

Кроме того, сообщается, что серьезные проблемы имеются и в сфере переработки кожи, шкуры забитых животных зачастую просто выбрасываются.

Для решения этой проблемы, по словам Бакыта Торобаева, в Иссык-Атинском районе начато строительство крупного кожевенного завода, ориентированного на переработку сырья и снижение отходов. Детали проекта не сообщаются.