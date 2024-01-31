Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком

Из общей численности населения 1 миллион 94,5 тысячи человек временно отсутствовали (трудовые мигранты) в месте своего постоянного жительства во время переписи. Такие данные содержатся в публикации «Миграция населения Кыргызской Республики», которую представил Национальный статистический комитет.

Отмечено, что на момент проведения переписи численность постоянного населения Кыргызстана составляла 6 миллионов 936,2 тысячи человек. Из них в трудоспособном возрасте (мужчины 16-62 года и женщины 16-57 лет) находились 3 миллиона 936 тысяч человек.

Это значит, что число трудовых мигрантов составило около 16 процентов общей численности постоянного населения страны и 28 процентов — численности населения в трудоспособном возрасте.

«Наибольшее число временно отсутствующих отмечено в Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях (более 20 процентов к общей численности, 40 и более процентов — к численности населения в трудоспособном возрасте)», — отмечают в Нацстаткоме.