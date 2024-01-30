Вице-премьер России Алексей Оверчук спрогнозировал рост ВВП в ЕАЭС

Рост ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году прогнозируется на уровне более 2,5 процента. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук.

По его данным, в 2022-м ВВП Армении вырос на 12,6 процента, а Кыргызстана — на 6,3 процента. Динамика роста ВВП по итогам прошлого года наблюдается во всей пятерке стран.

В 2024-м, по словам вице-премьера РФ, ВВП вырастет на 2,5 процента для всего союза.

Отмечено, что отсутствие таможенных и других барьеров, а также общий рынок труда способствуют раскрытию инвестиционного потенциала Армении, Казахстана и Кыргызстана. А на развитие Беларуси, помимо ЕАЭС, влияет участие в союзном государстве, где реализуется более глубокая интеграционная модель.