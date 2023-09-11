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Экономика
Сюжет: Токтогульское водохранилище

К 1 апреля 2024 года объем воды в Токтогулке будет всего 7 миллиардов кубометров

«К 1 апреля 2024 года планируем выйти на то, чтобы в Токтогульском водохранилище оставалось 7 миллиардов кубометров воды», — заявил сегодня на пресс-конференции министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, на 11 сентября 2023-го объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 11 миллиардов 517 миллионов кубометров. К 1 октября он ожидается в районе 11,7 миллиарда кубометров. К концу отопительного сезона показатель будет в районе 7 миллиардов кубометров. Это на 800 миллионов кубов меньше, чем на 1 апреля 2023 года.

«Вы сами прекрасно знаете, везде маловодный период. В этом году то, что мы запланировали, этого не случилось. Сейчас идет приточность всего 93 процента от нормы», — сказал министр энергетики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274740/
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