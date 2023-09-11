Дефицит электроэнергии в Кыргызстане составляет 3,2 миллиарда киловатт-часов

В этом году дефицит электроэнергии в Кыргызстане оценивается в 3,2 миллиарда киловатт-часов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, в осеннее-зимний период на гидроэлектростанциях планируется выработать 14 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Дополнительно будет выработано еще 1,9 миллиарда киловатт-часов на ТЭЦ Бишкека. Сейчас она несет нагрузку в 70-90 мегаватт, зимой вырастет до 500 мегаватт.

«Общее потребление по Кыргызстану составит 17 миллиардов 400 миллионов киловатт-часов. Дефицит в 3,2 миллиарда киловатт-часов мы планируем импортировать. Он означает, что нам не хватает 400 мегаватт мощности. На этот год мы запланировали и заключили контракт на импорт 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана. Она с сентября уже поступает транзитом через сети Узбекистана. Кроме того, 16 августа у нас было заседание энергетического совета в Астане. Там мы договорились, что 1,5 миллиарда киловатт-часов будет поставлять Казахстан», — сказал Таалайбек Ибраев.

Он добавил, что дополнительно на 800 миллионов киловатт-часов есть договор с российской компанией «Интер РАО». В зиму она поставит 400 миллионов киловатт-часов.

«И еще наши узбекские коллеги кроме транзита будут дополнительно поставлять 250 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Итого у нас 3,8 миллиарда киловатт-часов будет импортировано. У нас дефицит 3,2 миллиарда киловатт-часов, но мы с запасом взяли. Мало ли, какая будет зима. Поэтому у нас 600 миллионов киловатт-часов есть запас», — заключил он.