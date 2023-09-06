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Экономика

Компания Nestle изучает возможность работы в Кыргызстане

«Провел интересную встречу с представителями швейцарской транснациональной корпорации, крупнейшим в мире производителем продуктов питания с компанией Nestle», — сообщил на своей странице в сети Facebook замглавы Нацагентства по инвестициям Нурадил Баясов.

По его словам, стороны в деталях обсудили инвестиционный климат и экспортные возможности. Представлен список из более чем 200 отечественных экспортных компаний, которые могли бы участвовать в цепочке производства продукции.

«Рассмотрели географическое расположение нашей страны, льготы и преференции, которые при локализации в перспективе возможных проектов будут выгодно отличаться от условий в других странах и окажут содействие быстрому росту и развитию проекта», — рассказал Нурадил Баясов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274404/
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