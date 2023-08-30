04:22
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Экономика

Без праздника. Налоговые органы будут работать 31 августа

Сотрудники налоговых органов Кыргызстана 31 августа будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает Налоговая служба.

Налогоплательщики смогут получить консультации по расчету суммы налога на имущество в течение этого дня.

Важно отметить, что 1 сентября истекает срок оплаты налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Налоги можно оплатить в кассе любого банка, в почтовом отделении, через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, с использованием платежных карт и других периферийных устройств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/273776/
просмотров: 3474
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговая запускает новые сервисы для общения с бизнесом
«Требуй чек — выиграй приз!». Победителям вручили электромобили и путевки в ОАЭ
Налогоплательщики стали получать электронные акты по итогам рейдов
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Налоговая запустила сервис по автоматической учетной регистрации в Соцфонде
В ГНС напомнили об отмене патента для торговой деятельности
В Кыргызстане запустили онлайн-сервис по проверке и уплате задолженности
Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
В 2023 году кол-центр ГНС обработал 170 тысяч звонков граждан
Акылбек Жапаров налоговой: Программы не должны отключаться из-за перегрузок
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
С&nbsp;1&nbsp;мая тарифы на&nbsp;свет для населения будут составлять 110,8 тыйына С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына
Токтогульское водохранилище. Объем упал до&nbsp;7,3 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 марта, вторник
23:45
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются