Без праздника. Налоговые органы будут работать 31 августа

Сотрудники налоговых органов Кыргызстана 31 августа будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает Налоговая служба.

Налогоплательщики смогут получить консультации по расчету суммы налога на имущество в течение этого дня.

Важно отметить, что 1 сентября истекает срок оплаты налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Налоги можно оплатить в кассе любого банка, в почтовом отделении, через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, с использованием платежных карт и других периферийных устройств.