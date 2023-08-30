Среднесуточное потребление бензина в Кыргызстане составляет 1,7 тысячи тонн

Среднесуточное потребление бензина в Кыргызстане составляет 1 тысячу 781 тонну. Такие данные приводит Служба антимонопольного регулирования.

Дизельного топлива расходуют чуть меньше — 1 тысячу 507 тонн. В итоге общее потребление ГСМ в стране составляет 3,2 тысячи тонн в сутки.

«Годовая потребность в нефтепродуктах в Кыргызстане оценивается в 1,4 миллиона тонн. Основной объем нефтепродуктов импортируется из России. На топливном рынке республики функционирует порядка 5-6 крупных игроков, имеющих сеть АЗС по всей республике. Они обеспечивают около 90 процентов потребности рынка. Для снабжения нефтепродуктами населения, предприятий и стратегических объектов эти компании обеспечивают двухмесячный запас ГСМ на нефтебазах», — проинформировали в ведомстве.