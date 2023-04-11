«Кыргызалтыну» интересны российские технологии по извлечению золота

В Екатеринбурге (Россия) между ОАО «Кыргызалтын» и горнодобывающей компанией «Березовский рудник» подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители предприятий обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана и России. В частности, речь шла о развитии горнодобывающей промышленности двух стран. Стороны выразили заинтересованность в минимизации воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду и обмене опытом сотрудников.

«Основной целью меморандума является обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки твердых полезных ископаемых. В рамках партнерства планируется применять передовые технологии по извлечению золота. Данный подход позволит добывать его в два раза дешевле», — отметил председатель правления ОАО Кубат Абдраимов.