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Экономика

«Кыргызалтыну» интересны российские технологии по извлечению золота

В Екатеринбурге (Россия) между ОАО «Кыргызалтын» и горнодобывающей компанией «Березовский рудник» подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители предприятий обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана и России. В частности, речь шла о развитии горнодобывающей промышленности двух стран. Стороны выразили заинтересованность в минимизации воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду и обмене опытом сотрудников.

«Основной целью меморандума является обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки твердых полезных ископаемых. В рамках партнерства планируется применять передовые технологии по извлечению золота. Данный подход позволит добывать его в два раза дешевле», — отметил председатель правления ОАО Кубат Абдраимов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263003/
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