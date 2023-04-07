В Кыргызстане для малоимущих семей купят десять солнечных станций

Министерство энергетики Кыргызстана планирует закупить десять солнечных станций для малоимущих семей. Соответствующее объявление размещено на портале государственных закупок.

Сообщается, что по пять станций получат семьи в Жайылском и Чуйском районах. На закупку выделяется 9,9 миллиона сомов из резервного фонда кабинета министров. Электростанции должны установить не позднее середины лета 2023 года.

Отметим, что солнечные станции закупаются в рамках пилотного проекта «Нур Кубат». При успешной реализации его распространят по всей республике. На сегодня пособие «үй-бүлөгө көмөк» получает 106,7 тысячи семей.