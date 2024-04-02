Детям-сиротам и малоимущим семьям Иссык-Куля передали обувь и одежду

Министерство труда, социального обеспечения и миграции при поддержке общественного фонда «Эне — балага тирек», возглавляемого первой леди Айгуль Жапаровой, передало одежду и обувь более 1 тысяче 100 детям Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служа ведомства.

По ее данным, в список получателей помощи вошли дети-сироты и дети из малоимущих семей, получающие пособие по нуждаемости.

«Особую радость вызвала спортивная обувь, в которую некоторые сразу обулись», — отметили в Минтруда.

Ранее подобная помощь передана в 17 домов-интернатов министерства, в которых проживают более 2,3 тысячи пожилых граждан, лиц с инвалидностью, взрослых и детей с психоневрологическими заболеваниями.

«Своевременная помощь позволит подопечным интернатов жить более комфортно, заниматься спортом и пешими прогулками», — заключили в ведомстве.