Кыргызстан и Узбекистан подписали семь меморандумов о сотрудничестве

По итогам заседания делового совета между Кыргызстаном и Узбекистаном подписано семь меморандумов о сотрудничестве.

Более ста представителей крупнейших предприятий двух республик совместно обсудили вопросы и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В своей вступительной речи президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев заявил о наступлении нового этапа отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. И первой ступенью станет помощь бизнесу в совместном продвижении.

«Мы определили горизонты — это $2 миллиарда в год. Для достижения этого уровня торгово-промышленные палаты двух стран готовы оказать всяческое содействие. Мы договорились, что будем пробивать между двумя государствами так называемый зеленый коридор. Бизнес готов работать с государственными органами и решать все существующие проблемы», — отметил Темир Сариев.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Жамшед Ураков считает, что взаимопонимание палат двух страны вышло на новый уровень. Он подчеркнул, что деловые круги заинтересованы решать вопросы с помощью ресурсов ТПП.

Представители ассоциаций молочной продукции двух стран заявили о готовности к взаимному сотрудничеству. В прошлом году в Узбекистан экспортировали молочной продукции на 1,7 миллиона сомов. Это в 12 раз меньше, чем в другие страны. Учитывая, что молоко и мясо скоропортящиеся продукты, бизнесмены просят создать тот самый зеленый коридор. Представители из Узбекистана заявили, что мяса и молока не хватает катастрофически.

Они готовы принять предложения предприятий Кыргызстана о скорейшем экспорте мясо-молочных продуктов.

Руководители торгово-промышленных палат Кыргызстана и Узбекистана сделали совместное заявление. Они заверили предпринимателей, что в кратчайшие сроки проведут переговоры с соответствующими государственными органами для решения насущных проблем.

По итогам заседания делового совета подписаны меморандумы: