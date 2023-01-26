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Экономика

Кыргызстан и Узбекистан подписали семь меморандумов о сотрудничестве

По итогам заседания делового совета между Кыргызстаном и Узбекистаном подписано семь меморандумов о сотрудничестве.

Более ста представителей крупнейших предприятий двух республик совместно обсудили вопросы и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В своей вступительной речи президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев заявил о наступлении нового этапа отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. И первой ступенью станет помощь бизнесу в совместном продвижении.

«Мы определили горизонты — это $2 миллиарда в год. Для достижения этого уровня торгово-промышленные палаты двух стран готовы оказать всяческое содействие. Мы договорились, что будем пробивать между двумя государствами так называемый зеленый коридор. Бизнес готов работать с государственными органами и решать все существующие проблемы», — отметил Темир Сариев.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Жамшед Ураков считает, что взаимопонимание палат двух страны вышло на новый уровень. Он подчеркнул, что деловые круги заинтересованы решать вопросы с помощью ресурсов ТПП.

Представители ассоциаций молочной продукции двух стран заявили о готовности к взаимному сотрудничеству. В прошлом году в Узбекистан экспортировали молочной продукции на 1,7 миллиона сомов. Это в 12 раз меньше, чем в другие страны. Учитывая, что молоко и мясо скоропортящиеся продукты, бизнесмены просят создать тот самый зеленый коридор. Представители из Узбекистана заявили, что мяса и молока не хватает катастрофически.

Они готовы принять предложения предприятий Кыргызстана о скорейшем экспорте мясо-молочных продуктов.

Руководители торгово-промышленных палат Кыргызстана и Узбекистана сделали совместное заявление. Они заверили предпринимателей, что в кратчайшие сроки проведут переговоры с соответствующими государственными органами для решения насущных проблем.

По итогам заседания делового совета подписаны меморандумы:

  • о сотрудничестве между Союзом ювелиров и предпринимателей Кыргызстана и ассоциацией «Узбекзаргарсаноати» Узбекистана;
  • о сотрудничестве между учреждением «Ошское областное отделение» Торгово-промышленной палаты КР и Андижанской территориальной Торгово-промышленной палаты РУз;
  • о взаимопонимании между бизнес-ассоциацией JIA и Ассоциацией экспортеров Узбекистана;
  • о сотрудничестве между Фармацевтическим союзом Кыргызстана и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана;
  • о взаимопонимании между ОсОО «Экоэкспорт» КР и Ассоциацией по развитию пастбищных хозяйств Узбекистана;
  • о сотрудничестве между Ассоциацией туроператоров Кыргызстана и Ассоциацией инвесторов туризма Узбекистана;
  • о сотрудничестве между компанией Bazalt wool и ОсОО «Фаст групп» на $20 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256812/
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