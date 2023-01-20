Реанимация предприятий. Главы регионов не выполнили поручение кабмина

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев рассказал о работе по реанимированию и запуску 100 промышленных предприятий по всей территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, для идентификации промышленных предприятий, которым требуется финансовая помощь, на основе данных Государственной налоговой службы, Нацстаткома, фондов развития, государственных коммерческих банков сформирован список 2 тысяч 58 предприятий. Этот перечень направлен всем полномочным представительствам президента страны и мэриям городов Оша и Бишкека для заполнения паспортов предприятия.

Паспорт содержит информацию об основных показателях работы за последние три года, имеющихся активах, задолженности и требуемый объем финансирования.

«Из перечня 2 тысяч 58 предприятий полномочные представительства президента и мэрии Оша и Бишкека заполнили только 493, или всего лишь 23 процента. Эти паспорта нужны для того, чтобы определить финансовые требование фондов развития и инвесторов для их дальнейшего финансирования. При этом из заполненных паспортов 90 компаний — муниципальные и государственные предприятия, а также крупные ОАО со 100-процентной госдолей участия, не нуждающиеся в финансировании. По 364 паспортам предприятий отсутствует информация о требуемом объеме финансирования. По отдельным предприятиям не отражены бенефициары», — рассказал Данияр Амангельдиев.

Чиновник также сказал, что получены некачественно проработанные перечни бизнес-проектов в промышленной сфере. Не проработали конкретно на местах с промышленными предприятиями вопросы об оказании им возможной государственной помощи. Не обеспечили качественное и полное заполнение форм паспортов предприятий, разработанных Министерством экономики и коммерции для отбора потенциальных проектов.

К поручению руководства кабинета министров главы регионов отнеслись формально и безответственно.

Он предложил признать работу полномочных представительств президента в областях по этому вопросу неудовлетворительной и высказался за то, чтобы на заседаниях координационного совета институтов развития страны полпреды выносили отобранные потенциальные проекты предприятий и защищали для получения финансирования.

Данияр Амангельдиев предложил также в 2023 году запустить национальную программу перспективных экономических проектов и объявить о сборе потенциальных промпроектов. При этом их предлагается реализовывать в приоритетных направлениях: энергетика, фармацевтическое производство, промышленность и переработка, швейная и текстильная промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, туризм, производство стройматериалов, зеленые технологии, обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение.