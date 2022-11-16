Аренда квартир. Депутат предложил доплачивать за выявление неуплаты налогов

«Предлагаю, чтобы председатели товариществ собственников жилья получали 20 процентов налогов при выявлении арендодателей квартир, не уплачивающих налоги», — заявил депутат Дастан Бекешев на первом Национальном налоговом форуме «Налоговая служба — во благо налогоплательщика».

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По его словам, налоги должны платить все, но по разным ставкам. Проверять также необходимо всех, а не только тех, кто и так является добросовестным налогоплательщиком.

«Вы только прокатитесь от Токмака до Кара-Балты, везде продают бензин. Надо хотя бы их заставить платить налоги. Ведь удобно же прийти в теплый офис и проверять налоги», — высказался парламентарий.

Депутат также признал, что лотерея ГНС «Требуй чек — выиграй приз!» дает свои результаты. При этом он отметил, что в налоговом законодательстве и в первую очередь в Налоговом кодексе должны быть принципы, понятные каждому гражданину. Должна быть предсказуемость в налоговой политике государства.

«Сегодня законом предусмотрено, что вносить поправки в Налоговый кодекс можно только раз в год. Бизнес просит отменить эту норму. Но надо вообще установить правило, чтобы вносить поправки в НК только раз в пять лет. Есть масса возможностей для стимулирования уплаты налогов. Важным моментом должна стать сервисность. Платить налоги должно быть приятно», — заключил депутат.