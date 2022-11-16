11:04
USD 87.48
EUR 93.57
RUB 1.08
Экономика

Аренда квартир. Депутат предложил доплачивать за выявление неуплаты налогов

«Предлагаю, чтобы председатели товариществ собственников жилья получали 20 процентов налогов при выявлении арендодателей квартир, не уплачивающих налоги», — заявил депутат Дастан Бекешев на первом Национальном налоговом форуме «Налоговая служба — во благо налогоплательщика».

Читайте по теме
Аренда жилья. Как мобилизация в России взвинтила цены на съемные квартиры в СНГ

По его словам, налоги должны платить все, но по разным ставкам. Проверять также необходимо всех, а не только тех, кто и так является добросовестным налогоплательщиком.

«Вы только прокатитесь от Токмака до Кара-Балты, везде продают бензин. Надо хотя бы их заставить платить налоги. Ведь удобно же прийти в теплый офис и проверять налоги», — высказался парламентарий.

Депутат также признал, что лотерея ГНС «Требуй чек — выиграй приз!» дает свои результаты. При этом он отметил, что в налоговом законодательстве и в первую очередь в Налоговом кодексе должны быть принципы, понятные каждому гражданину. Должна быть предсказуемость в налоговой политике государства.

«Сегодня законом предусмотрено, что вносить поправки в Налоговый кодекс можно только раз в год. Бизнес просит отменить эту норму. Но надо вообще установить правило, чтобы вносить поправки в НК только раз в пять лет. Есть масса возможностей для стимулирования уплаты налогов. Важным моментом должна стать сервисность. Платить налоги должно быть приятно», — заключил депутат.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250782/
просмотров: 2302
Версия для печати
Материалы по теме
Женщину выгнали из квартиры. Арендодатель рассказала свою версию
Мэр Бишкека призвал владельцев жилья не поднимать цены на аренду
Владельцы жилья выселяют квартирантов в погоне за деньгами. Депутаты возмущены
Цифра дня. 33,9 миллиона сомов налогов оплатили сдающие жилье в аренду
С 21 сентября спрос на посуточную аренду жилья вырос в 15 раз
Депутат предлагает изменить налогообложение при сдаче в аренду недвижимости
Обманывали с арендой квартир. На мошенников из lalafo возбудили уголовное дело
Бишкекчанина подозревают в мошенничестве с арендой квартир. Его задержали
Бдите и проверяйте. Как мошенники обманывают с арендой жилья
В законодательстве не определено, что такое гостиница
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;июня. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 3 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнесмены Узбекистана готовы инвестировать в&nbsp;Кыргызстан свыше $70 миллионов Бизнесмены Узбекистана готовы инвестировать в Кыргызстан свыше $70 миллионов
Прибыль коммерческих банков возросла почти в&nbsp;три раза Прибыль коммерческих банков возросла почти в три раза
Бизнес хочет торговать на&nbsp;электронных площадках: Всемирный банк готов помочь Бизнес хочет торговать на электронных площадках: Всемирный банк готов помочь
Бизнес
Как удаленно подключить мобильное приложение KICB? Как удаленно подключить мобильное приложение KICB?
Открой платежную карту с&nbsp;индивидуальным дизайном! Открой платежную карту с индивидуальным дизайном!
&laquo;Бакай Банк&raquo; передал школьным библиотекам литературу на&nbsp;кыргызском языке «Бакай Банк» передал школьным библиотекам литературу на кыргызском языке
Международная сеть супермаркетов SPAR приходит в&nbsp;Кыргызстан Международная сеть супермаркетов SPAR приходит в Кыргызстан
6 июня, вторник
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июн...
10:58
Дело о захвате власти. Стали известны подробности
10:47
В Жогорку Кенеше началось выдвижение претендентов на вакантный пост члена ЦИК
10:38
Бишкеку передают землю возле водозабора «Баш-Карасуу» для бурения скважин
10:34
Дело блогера. ВС КР отменил решения в пользу ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»