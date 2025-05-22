Аренда квартир в Бишкеке. В каком районе столицы самое дешевое жилье

Стоимость аренды жилья в различных районах Бишкека продолжает расти. Но не всех квартир, а одно- и двухкомнатных. Правда, в некоторых районах они все-таки подешевели. Стоимость аренды трехкомнатных почти везде снизилась за последние три месяца.
Стоит отметить, что на разницу в ценах на квартиры влияет множество факторов — ремонт, квадратура, а зачастую и этаж, на котором находятся.
Стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 25 тысяч, 56 тысяч, 65 тысяч 663 и 78 тысяч 795 сомов в месяц.
Двухкомнатные квартиры предлагаются по ценам 50 тысяч, 65 тысяч, 78 тысяч 795 и 87 тысяч 550 сомов в месяц.
Аренда трехкомнатных квартир в центре обойдется в 50 тысяч, 70 тысяч 40, 74 тысячи 418, 90 тысяч и 105 тысяч 60 сомов в месяц.
Как изменились цены за три месяца?
- Однушки. Самые дешевые стали дороже примерно на 1 тысячу сомов (теперь от 25 тысяч). Самые дорогие подскочили в стоимости почти на 9 тысяч сомов (до 79 тысяч).
- Двушки. Начинаются уже от 50 тысяч сомов, что на 5 тысяч дороже. Раньше были варианты и за 130 тысяч, сейчас самые дорогие в центре идут примерно до 87,5 тысячи сомов.
- Трешки. Появились варианты дешевле, чем раньше, — можно найти от 50 тысяч (а было от 70 тысяч, то есть на 20 тысяч сомов дешевле). Но есть и квартиры до 105 тысяч сомов.
В районе Южной магистрали однокомнатные квартиры можно арендовать за 42 тысячи, 56 тысяч 908, 61 тысячу 285 и 70 тысяч 40 сомов в месяц.
Двухкомнатные квартиры доступны по следующим ценам: 61 тысяча 285, 64 тысячи 787 и 87 тысяч 550 сомов в месяц.
Стоимость аренды трехкомнатных квартир: 89 тысяч 739, 131 тысяча 325 и 218 тысяч 875 сомов в месяц.
Как изменились цены за три месяца?
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Однушки. Можно найти квартиру от 42 тысяч сомов, что на 11 тысяч дешевле, чем раньше. Самые дорогие тут доходят до 70 тысяч сомов.
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Двушки. Самые доступные подорожали несильно (примерно на 1,3 тысячи сомов). А вот максимальные цены заметно снизились: раньше были до 130 тысяч, теперь до 87,5 тысячи сомов.
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Трешки. Минимальная цена за трешку снизилась почти на 15 тысяч сомов (теперь от 90 тысяч). Зато появились очень дорогие квартиры — аж до 219 тысяч сомов!
В южных микрорайонах цены на однокомнатные квартиры следующие: 45 тысяч, 52 тысячи 530 и 61 тысяча 285 сомов в месяц.
Двухкомнатные квартиры предлагают за 61 тысячу 285 и 64 тысячи 787 сомов в месяц.
Аренда трехкомнатных квартир стоит 60 тысяч 410, 78 тысяч 795 и 87 тысяч 550 сомов в месяц.
Как изменились цены за три месяца?
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Однушки. Заметно подорожали. Самые дешевые теперь стоят на 19 тысяч сомов больше (от 45 тысяч). Максимальные цены тоже подросли, примерно на 4 тысячи сомов.
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Двушки. Минимальная стоимость подскочила почти на 20 тысяч сомов (теперь от 61 тысячи, что дороже, чем раньше стоили самые дорогие).
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Трешки. Самые дешевые почти не изменились в цене. Зато теперь есть варианты и подороже — до 87,5 тысячи сомов.
В районе Политеха и торгового центра Asia Mall однокомнатные квартиры сдаются по 48 тысяч 328 и 83 тысячи 173 сома в месяц.
Двухкомнатные доступны за 52 тысячи 530 и 70 тысяч 40 сомов в месяц.
Трехкомнатные квартиры в этом районе можно арендовать за 87 тысяч 550 и 105 тысяч 60 сомов в месяц.
Как изменились цены за три месяца?
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Однушки. Самые дешевые стали дороже на 20 тысяч сомов (теперь от 48 тысяч), а самые дорогие — на 30 тысяч сомов (до 83 тысяч).
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Двушки. Немного подорожали — на 2,5 тысячи сомов (теперь от 52,5 тысячи). Есть варианты до 70 тысяч сомов.
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Трешки. Тоже сильно подорожали. Начинаются теперь от 87,5 тысячи сомов, что на 26,5 тысячи дороже, чем раньше. Есть предложения до 105 тысяч сомов.
В микрорайоне «Джал» стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 35 тысяч и 52 тысячи 530 сомов в месяц.
Двухкомнатные квартиры предлагаются по 52 тысячи 530, 58 тысяч 659, 70 тысяч 40 и 105 тысяч 60 сомов в месяц.
Аренда трехкомнатных квартир в «Джале» обойдется в 60 тысяч 410, 65 тысяч 663, 87 тысяч 550 и 96 тысяч 305 сомов в месяц.
Как изменились цены за три месяца
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Однушки. Самые доступные подорожали на 5 тысяч сомов (теперь от 35 тысяч). Максимальные цены почти не изменились.
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Двушки. Подорожали заметно. Самые дешевые выросли на 10,5 тысячи сомов (от 52,5 тысячи), а самые дорогие — на 45 тысяч сомов (до 105 тысяч).
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Трешки. И минимальные, и максимальные цены выросли: самые дешевые стали дороже примерно на 5,5 тысячи сомов, а самые дорогие — на 9 тысяч.