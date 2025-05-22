Аренда квартир в Бишкеке. В каком районе столицы самое дешевое жилье

Стоимость аренды жилья в различных районах Бишкека продолжает расти. Но не всех квартир, а одно- и двухкомнатных. Правда, в некоторых районах они все-таки подешевели. Стоимость аренды трехкомнатных почти везде снизилась за последние три месяца.

Стоит отметить, что на разницу в ценах на квартиры влияет множество факторов — ремонт, квадратура, а зачастую и этаж, на котором находятся.

Стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 25 тысяч, 56 тысяч, 65 тысяч 663 и 78 тысяч 795 сомов в месяц.

Двухкомнатные квартиры предлагаются по ценам 50 тысяч, 65 тысяч, 78 тысяч 795 и 87 тысяч 550 сомов в месяц.

Аренда трехкомнатных квартир в центре обойдется в 50 тысяч, 70 тысяч 40, 74 тысячи 418, 90 тысяч и 105 тысяч 60 сомов в месяц.

Как изменились цены за три месяца?

Однушки. Самые дешевые стали дороже примерно на 1 тысячу сомов (теперь от 25 тысяч). Самые дорогие подскочили в стоимости почти на 9 тысяч сомов (до 79 тысяч).

Двушки. Начинаются уже от 50 тысяч сомов, что на 5 тысяч дороже. Раньше были варианты и за 130 тысяч, сейчас самые дорогие в центре идут примерно до 87,5 тысячи сомов.

Трешки. Появились варианты дешевле, чем раньше, — можно найти от 50 тысяч (а было от 70 тысяч, то есть на 20 тысяч сомов дешевле). Но есть и квартиры до 105 тысяч сомов.

В районе Южной магистрали однокомнатные квартиры можно арендовать за 42 тысячи, 56 тысяч 908, 61 тысячу 285 и 70 тысяч 40 сомов в месяц.

Двухкомнатные квартиры доступны по следующим ценам: 61 тысяча 285, 64 тысячи 787 и 87 тысяч 550 сомов в месяц.

Стоимость аренды трехкомнатных квартир: 89 тысяч 739, 131 тысяча 325 и 218 тысяч 875 сомов в месяц.

Как изменились цены за три месяца?

Однушки. Можно найти квартиру от 42 тысяч сомов, что на 11 тысяч дешевле, чем раньше. Самые дорогие тут доходят до 70 тысяч сомов.

Двушки. Самые доступные подорожали несильно (примерно на 1,3 тысячи сомов). А вот максимальные цены заметно снизились: раньше были до 130 тысяч, теперь до 87,5 тысячи сомов.

Трешки. Минимальная цена за трешку снизилась почти на 15 тысяч сомов (теперь от 90 тысяч). Зато появились очень дорогие квартиры — аж до 219 тысяч сомов!

В южных микрорайонах цены на однокомнатные квартиры следующие: 45 тысяч, 52 тысячи 530 и 61 тысяча 285 сомов в месяц.

Двухкомнатные квартиры предлагают за 61 тысячу 285 и 64 тысячи 787 сомов в месяц.

Аренда трехкомнатных квартир стоит 60 тысяч 410, 78 тысяч 795 и 87 тысяч 550 сомов в месяц.

Как изменились цены за три месяца?

Однушки. Заметно подорожали. Самые дешевые теперь стоят на 19 тысяч сомов больше (от 45 тысяч). Максимальные цены тоже подросли, примерно на 4 тысячи сомов.

Двушки. Минимальная стоимость подскочила почти на 20 тысяч сомов (теперь от 61 тысячи, что дороже, чем раньше стоили самые дорогие).

Трешки. Самые дешевые почти не изменились в цене. Зато теперь есть варианты и подороже — до 87,5 тысячи сомов.

В районе Политеха и торгового центра Asia Mall однокомнатные квартиры сдаются по 48 тысяч 328 и 83 тысячи 173 сома в месяц.

Двухкомнатные доступны за 52 тысячи 530 и 70 тысяч 40 сомов в месяц.

Трехкомнатные квартиры в этом районе можно арендовать за 87 тысяч 550 и 105 тысяч 60 сомов в месяц.

Как изменились цены за три месяца?

Однушки. Самые дешевые стали дороже на 20 тысяч сомов (теперь от 48 тысяч), а самые дорогие — на 30 тысяч сомов (до 83 тысяч).

Двушки. Немного подорожали — на 2,5 тысячи сомов (теперь от 52,5 тысячи). Есть варианты до 70 тысяч сомов.

Трешки. Тоже сильно подорожали. Начинаются теперь от 87,5 тысячи сомов, что на 26,5 тысячи дороже, чем раньше. Есть предложения до 105 тысяч сомов.

В микрорайоне «Джал» стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 35 тысяч и 52 тысячи 530 сомов в месяц.

Двухкомнатные квартиры предлагаются по 52 тысячи 530, 58 тысяч 659, 70 тысяч 40 и 105 тысяч 60 сомов в месяц.

Аренда трехкомнатных квартир в «Джале» обойдется в 60 тысяч 410, 65 тысяч 663, 87 тысяч 550 и 96 тысяч 305 сомов в месяц.

Как изменились цены за три месяца