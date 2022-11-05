Успеть до нового года. Наводим порядок в финансах

Казалось бы, на дворе ноябрь, до нового года еще два месяца и переживать не о чем. Но именно сейчас самое время навести порядок в своих финансах. Если они погрязли в хаосе, а зарплаты катастрофически не хватает, то есть еще время немного изменить ситуацию.

Сейчас идеальное время, чтобы наконец взять под контроль свой бюджет, привести в порядок расходы и доходы.

Очень скоро вы обнаружите, что у вас остается больше свободных средств и вы сможете побаловать себя перед новым годом чем-то поистине особенным. Ну что, приступим?

Фонд непредвиденных расходов

Начнем с самого важного и банального. У каждого человека должен быть запас средств, которым можно воспользоваться в трудное время. Хорошая идея, верно? Тогда почему у вас до сих пор его нет? Самый частый ответ — не хватает денег и всегда есть то, на что можно потратить свободные средства. К тому же за один день и даже месяц нужная сумма не отложится.

Хватит искать отговорки — создайте свой фонд непредвиденных расходов уже сейчас!

Не надо ждать крупных поступлений. Начните откладывать хотя бы 100 сомов. Да, это немного, но важен сам факт. Вырабатывайте в себе привычку откладывать деньги. Когда появится азарт, сможете экономить и откладывать еще больше денег.

Если откладывать наличкой не получается, то можно открыть специальный счет. Банки предлагают вариант, когда деньги на депозит можно положить прямо в мобильном приложении, а вот забрать их можно только в отделении банка. Необходимость топать в банк и ждать в очереди в большинстве случаев отобьет желание снять эти средства, и они будут копиться.

Совет из личного опыта: откладывайте деньги в копилку сразу, как их получили, до оплаты коммунальных счетов и других обязательных расходов. В идеале нужно каждый месяц откладывать 10-20 процентов от заработка. Это то, к чему стоит стремиться.

Куда делась зарплата

Не всегда причина финансовых проблем в низком заработке. Замечали картину: одни умудряются с зарплатой ниже среднего покупать что-то крупное и откладывать, а другие все время занимают, хотя получают в два раза больше.

Если вы относитесь ко второй категории, то самое время выяснить, куда утекают финансы.

Вам пора провести тщательный анализ расходов. Да, прямо сейчас, не с нового года. Только так вы выясните самые главные источники расходов. Вы тратите деньги на обувь? Покупаете много журналов? Грешите онлайн-шопингом? Или тратите целое состояние на безумно дорогой сорт кофе, без которого вы не представляете свое утро?

Читайте по теме Финансовый план. Как ему следовать и не сбиваться с пути

Выписываем все расходы за месяц и отмечаем самые необходимые (аренда жилья, коммунальные услуги, продукты и тому подобное), имеющие для вас значение и абсолютно ненужные. В первую очередь откажитесь от последнего пункта. А траты на остальные можете пересмотреть по своему желанию и попробовать изменить свое финансовое поведение в последний месяц года.

Сокращаем долги

Проведите ревизию того, кому и сколько вы должны. Это касается всего: как мелких займов в 100-200 сомов, так и крупных кредитов. Если таких долгов много, постарайтесь до конца года уменьшить их количество.

Если речь о кредите, попробуйте пересмотреть условия. Возможно, удастся взять новый кредит по более низкой ставке, погасить предыдущие и потом платить всего раз в месяц одному банку.

С долгами так же. В идеале сделать так, чтобы их не было совсем.

Если не получается, раздайте мелкие долги и не берите новые. Да, иногда кажется, что без этого никак. Но нужно жить по средствам. Брать деньги в долг нужно только в крайних случаях, а лучше сосредоточиться на создании своей финансовой подушки безопасности.

Составляем финансовый план

Начните составлять финансовый план на следующий год уже сейчас. В предновогодней суете и после праздников вы можете просто об этом забыть. А так у вас будет достаточно времени, чтобы все хорошо обдумать и создать работающий документ.

Финансовый план не просто упорядочит ваш бюджет, но и поможет превратить мечты в реальность.

Например, мечтаете в новом году накопить на машину или поехать отдыхать за границу. Без продуманного финансового плана сделать это гораздо сложнее, ведь соблазн тратить деньги по пустякам велик. Для начала составьте список главных целей на год. Укажите суммы, которые понадобятся для их реализации. Затем оцените свои возможности: доходы и расходы и сколько вы сможете откладывать в месяц.

Можно заранее составить план расходов на новогодние праздники. Да, все учесть невозможно, но к праздникам лучше готовиться заранее. Это позволит избежать спонтанных трат. В предновогодней суматохе легко потерять контроль над собой и купить то, что совершенно не нужно.