Банки торопят с запуском оплаты по QR-кодам

В Национальном банке состоялась встреча с участием представителей коммерческих банков и операторов платежных систем/платежных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Во встрече также участвовал оператор взаимодействия по ускорению процесса реализации мероприятий по обеспечению приема платежей с использованием QR-кода в торгово-сервисных предприятиях.

В марте Нацбанк возобновил работу по созданию системы платежей по QR-кодам. Тогда объявлено о разработке соответствующего нормативно-правового акта. Вопрос ранее обсуждался на заседаниях Межбанковского совета по платежной системе в марте и на встрече с комбанками в середине сентября.

При этом 29 августа 2022 года Национальный банк поручил до конца года завершить процесс внедрения оплаты по QR-коду.