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Экономика

Цифра дня. 51,51 миллиарда сомов льготных кредитов выдано фермерам за 10 лет

С 2013 года по проекту «Финансирование сельского хозяйства» 120 тысяч 619 хозяйствующих субъектов получили льготные кредиты на 51,51 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе на животноводство выдано 96 тысяч 76 кредитов на 33 миллиарда сомов. Еще 22 тысячи 139 займов на 7,83 миллиарда сомов получено на растениеводство. По отрасли переработки сельхозпродукции 2 тысячи 404 субъекта получили кредиты на 10,68 миллиарда сомов.

В этом году в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 10» выдан 8 тысяч 161 кредит на 4 миллиарда 557,8 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249058/
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