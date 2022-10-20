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Экономика

В Канте отремонтируют и запустят круглогодичный бассейн по проекту ГЧП

В городе Канте в ближайшее время отреставрируют и запустят круглогодичный плавательный бассейн для детей и взрослых на базе детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщили в Центре государственно-частного партнерства.

По линии ГЧП подписано соглашение между частным инвестором и госучреждением сроком на 15 лет. Сумма инвестиций составит более 13 миллионов сомов.

«Раньше, когда мы говорили ГЧП, мы представляли крупные проекты вроде строительства и реконструкции дорог, туннелей. Конечно, это важные проекты, и они продолжают работать. Но сейчас больше открываются двери перед средним отечественным бизнесом в реализации проектов социальной направленности через механизм государственно-частного партнерства», — отметил директор Нацагентства по инвестициям Умбриэль Темиралиев.

В рамках проекта частный партнер планирует реконструировать часть здания, в котором расположены два бассейна, включая все душевые, раздевалки и прочие помещения. Бассейн будет оборудован современными отопительной системой и очистительными сооружениями.

«Как житель Канта, я очень хочу, чтобы проект успешно реализовался, и жители смогли получить доступ к хорошо оснащенному бассейну, которого не было долгие годы. Для социально уязвимых слоев населения посещение бассейна будет бесплатным. Проведение спортивных соревнований также будет бесплатным», — сказал частный партнер Роман Евсеенко.

В Центре ГЧП сообщили, что в Кыргызстане в процессе разработки и реализации 56 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму более $1 миллиарда. Подписаны соглашения по 13 новым проектам ГЧП на сумму более $300 миллионов. На стадии конкурса пять проектов на сумму не менее $50 миллионов, на стадии подготовки — 36.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248657/
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