Российским компаниям предложили вложиться в проекты легкой промышленности КР

Заместитель министра экономики и коммерции Вероника Исаева в рамках Российско-Кыргызского инвестиционного форума рассказала о перспективах развития легкой промышленности в республике.

По ее словам, в Кыргызстане реализуют крупные проекты легкой промышленности, которые позволят отрасли выйти на новый уровень с использованием метода поточного производства. Появится возможность производить крупные заказы и привлекать бренды. Один из них — проект «Технополис» в Чуйской области. В новом комплексе предполагается разместить около 40 предприятий на 10 тысяч работников.

Там будут не только швейные предприятия, но и производства меховых изделий, трикотажной одежды, обуви, аксессуаров и фурнитуры.

Следующий проект — «Кыргыз текстиль ЛТД» — подразумевает открытие в Оше промышленного парка на 7 тысяч рабочих мест. На первом этапе предусмотрен запуск швейных предприятий, на втором — текстильных предприятий, производство и глубокая переработка хлопка с выпуском готовой продукции. Еще один проект — индустриальный парк Silk Way в Чуйской области. Планируется построить 112 профильных фабрик по производству швейной, текстильной и обувной продукции. Общая стоимость проекта составит $200 миллионов.

«Этот проект находится на начальном этапе реализации, и мы приглашаем российских инвесторов к участию в нем. Предлагаем создавать совместные предприятия, в том числе с возможностью выпуска брендовой продукции. Мы готовы предложить землю, помещения и сопровождение. От российских инвесторов нужны инвестиции, оборудование, опыт и сбыт. Предлагаем сотрудничать по производству фурнитуры для швейной отрасли, переработке грубой и полугрубой шерсти, восстановлению шелкового производства и углублению переработки хлопковолокна, хлопчатобумажной ткани», — сказала Вероника Исаева.

Она также отметила, что крупные кыргызстанские предприятия локализуют производства и увеличивают объемы. Но есть огромное количество малых цехов, которые в связи с меняющимися условиями испытывают сложности.

«Мы видим возможность организации специальных офисов с техническим заданием и отделом технического контроля. Они могли бы объединять вокруг одного заказа малые цеха, укрупняя их. Это еще одно перспективное направление как для наших крупных предприятий, так и для российских инвесторов как основных заказчиков производимой нами продукции», — заключила замминистра.