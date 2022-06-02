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Экономика

Цифра дня. 224 тысячи 686 бутылок алкоголя изъяли из оборота с начала года

С начала 2022 года по республике выявили и изъяли из незаконного оборота 224 тысячи 686 бутылок алкогольной продукции на 66,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В мае изъяли 88 тысяч 717 бутылок алкоголя на 40,3 миллиона сомов.

«Большинство нарушений связано с реализацией алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными марками, отсутствием разрешительных документов (сертификаты соответствия, счета-фактуры, товаротранспортные накладные) на хранение и продажу товара», — рассказали в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235563/
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