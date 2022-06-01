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Экономика

Министр экономики ОАЭ прибыл с рабочим визитом в Бишкек

С рабочим визитом в Бишкек прибыл министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Таук Аль-Марри. С ним также приехала делегация Федерации ТПП ОАЭ и бизнесменов ОАЭ. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Сегодня в Госрезиденции «Ала-Арча» состоится встреча министра экономики и коммерции Кыргызстана Данияра Амангельдиева с Абдуллой бин Тауком Аль-Марри. В ней будут также участвовать представители Торгово-промышленной палаты и бизнесмены из Эмиратов.

Запланирован также кыргызско-эмиратский бизнес-форум. На нем представлены ведущие компании ОАЭ и КР в таких отраслях, как авиация, энергетика, торговля, инвестиции и промышленность. В том числе такие крупные компании, как Mazdar, Wizz Air Abu Dhabi, Foody World Foodstuff Trading, Corodex Industries, United Food Company, Royal Startegic Partners и другие.

В рамках визита министра экономики ОАЭ также состоится его встреча с председателем кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235436/
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