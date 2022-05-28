Лотерея «Салык чек». Как правильно сканировать чеки и куда жаловаться

С 10 мая 2022 года в Кыргызстане стартовала акция «Требуй чек — выиграй приз!». Фискалы обещают ценные призы и возможность стать обладателем квартиры в столице.

Кыргызстанцы уже активно сканируют чеки и столкнулись с проблемами: не все данные система принимает.

Старший инспектор Государственной налоговой службы Жаннат Абдыракманова объяснила 24.kg, почему так происходит. Кроме того, она рассказала об уловках недобросовестных предпринимателей, признаках правильного чека и правилах выигрыша в лотерее.

1 Как стать участником лотереи? Чтобы стать участником лотереи «Требуй чек — выиграй приз!», нужно скачать мобильное приложение «Салык чек» через Google play или AppStore и пройти регистрацию. Обязательно надо указать свою геолокацию. Это требуется для корректной работы приложения. Далее при покупке любого товара или услуги требуйте чеки и сканируйте их QR-код в приложении «Салык чек».

2 Как присваивают лотерейные билеты? Накопленные суммы отсканированных кассовых чеков система автоматически обменивает на уникальные номера для участия в розыгрышах. Система в течение 72 часов обработает отсканированный чек, и он отобразится во вкладке «Операции»: в «Принятых» — если чек успешно прошел проверку в базе данных налогового органа;

в «Непринятых» — если данный чек не прошел проверку в базе данных.

3 Почему система признает не все чеки? Предприниматели вместо кассовых чеков умудряются выдавать товарные — слип-чеки. Это чеки, которые распечатывает внутренняя учетная система самого налогоплательщика. Иногда на таких чеках есть QR-код. Но при его сканировании открывается информация не о самом чеке, что он попал на сервер, кто его выдал, когда, на какую сумму, а просто реклама торговой точки. Нужно быть внимательным: требуйте чеки только от контрольно-кассовой машины.

4 Как распознать нужный чек? Правильный чек содержит несколько обязательных реквизитов: наименование торговой точки, ИНН налогоплательщика, перечень товаров или услуг, которые приобретает покупатель, итоговая сумма, QR-код. Отличительный признак кассового чека — буквы «ФП». Чаще всего они встречаются на серой полоске чуть выше QR-кода. Кроме того, рядом с кодом внизу располагается электронный адрес системы Налоговой службы, где можно проверить корректность чека.

5 На сегодня много вопросов от участников лотереи. Самый частый: почему система долго обрабатывает чеки или не принимает их? Возвращаемся к электронным адресам, которые опубликованы внизу чека. Если посмотреть внимательно, то адреса неидентичны. Данные с чеков, на которых указан сайт kkm.salyk.kg, попадают напрямую на сервер Государственной налоговой службы. Поэтому системе лотереи не требуется их обрабатывать. Если на чеке указан адрес kkm.gov.kg, это говорит о том, что контрольно-кассовая машина зарегистрирована в старой системе ГНС. Данные на сервер попадают через систему электронного взаимодействия «Тундук». Их обработка занимает более 72 часов, иногда доходит до 10 дней.

6 Получается, запись в приложении «Не принят» — не значит, что этот чек не участвует в акции? Конечно, нет. Возможно, системе нужно больше времени, чтобы проверить данные чека и присвоить ему ID-номер. Если чеки не приняты сразу, не надо паниковать. Их, скорее всего, добавят после проверки. Конечно, будут и чеки, которые не пройдут проверку.

7 Когда добавляют данные? Каждый день после 01.00 система обновляется. В это время присваиваются уникальные ID-номера, то есть номера электронных лотерейных билетов. Кроме этого, система начинает активные поиски данных по чекам, которые попадают на сервер ГНС через систему «Тундук».

8 В каком случае система чек не примет? Анализ первых недель акции показал, что проблемы возникают при ручном вводе. Граждане неправильно вводят реквизиты, поэтому система не найдет эти чеки в базе и не засчитает. Чтобы такого не было, есть несколько правил ручного ввода. Например, в чеке есть РНМ (регистрационный номер контрольно-кассовой машины), сквозной порядковый номер самого чека ККМ. Оба эти показателя идут с определенным количеством нулей перед номерами. Нули перед РНМ и номером чека при ручном вводе данных в приложении «Салык чек» указывать не надо. Система может не найти чек, потому что в базе ГНС указываются обычно последние пять или шесть цифр номеров РНС. Бывает, когда человек вводит вручную данные чека, указывает только основную сумму и забывает про тыйыны. При проверке система такие чеки считает неверными. Нужно вводить точную сумму, указанную на чеке.

9 И как понять, чек не принят из-за проверки или он вообще участвовать не будет в акции? Все участники акции могут обратиться в Налоговую службу по этому поводу. Для проверки жалоб в ГНС создана группа модераторов. В случае возникновения вопросов по использованию мобильного приложения «Салык чек» можно обращаться по номерам: 0999927866

0999099102

0999099107

0999099108

0777512277

0227190190

0507628087

0500743434. Служба технической поддержки: 0312510147, 0508996669. Входящие звонки от участников лотереи на мобильные номера принимаются с 9.00 до 19.00. После необходимо обращаться в call-центр по короткому номеру 116.

10 Как быстро человек получит ответ? Специалисты стараются отвечать оперативно. Но в любом случае делается выгрузка абсолютно всех непринятых чеков. Потом их направляют в центры технического обслуживания (ЦТО), которые обслуживают аппаратные ККМ. ЦТО проверяют чеки, чтобы обеспечить поступление данных с чеков в систему ГНС.

11 Какие данные нужно будет сообщить при обращении с жалобой? Надо предоставить скрин непринятых чеков и их фотографии. Это нужно, чтобы мы проверили, правильно ли человек ввел все данные. В некоторых случаях для проверки налоговики могут попросить номер ИНН. Дело в том, что в лотерее могут участвовать только граждане Кыргызстана. А отличительная черта граждан КР — персональный идентификационный номер (ПИН). По нему система будет отслеживать, кто и сколько чеков отсканировал, на какую сумму и сколько ID-номеров ему присвоила система.

12 Появилась информация, что кассиры на заправках и в супермаркетах не дают чеки. Они их оставляют себе, чтобы потом отсканировать и повысить свой шанс выиграть приз. Как бороться с этим? Сейчас проводят беседы с этим сектором бизнеса, чтобы кассиры преждевременно не сканировали чеки до выдачи покупателю. Поэтому граждан призывают быть более активными и внимательными. При покупке товаров и услуг сразу предупреждайте кассира, что вы участвуете в лотерее и вам нужен чек с QR-кодом. Помните, акция от Налоговой службы — лотерея. Кто быстрее отсканирует чек, тому и присвоят билет.

13 Как будут определяться выигрышные номера? Человеческий фактор в этом процессе исключен. Победитель будет выбираться методом случайной выборки чисел. Победителю придет сообщение в приложении, что он выиграл.

14 Будет три розыгрыша. Если я выиграл в одном, смогут участвовать в остальных? Нет. Система настроена таким образом, чтобы дать возможность получить призы максимальному числу участников. Если хотя бы один лотерейный билет выиграл в первом туре, то все его ID-номера будут аннулированы. Система заблокирует его ПИН. Этот человек не сможет участвовать в дальнейших розыгрышах. Если в первом туре человек ничего не выиграл, то может дальше участвовать в дальнейших этапах.