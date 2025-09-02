Госфиннадзор зафиксировал увеличение проведения незаконных онлайн-лотерей

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком зафиксировала увеличение случаев проведения незаконных онлайн-лотерей. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мошенники используют различные платформы в Сети, обещая автомобили, крупные денежные суммы и другие ценные призы. При этом такие игры не соответствуют требованиям законодательства.

В Госфиннадзоре уточнили основные признаки незаконных лотерей:

отсутствие лицензии на проведение;

требование внесения денежных средств для участия или получения приза;

отсутствие официальной информации о правилах и сроках;

обещания крупных выигрышей без реальных оснований.

Кыргызстанцам напоминают, что не следует передавать личные данные и деньги организаторам сомнительных лотерей, сразу прекращать участие в подозрительных играх и обращаться в уполномоченные органы за разъяснениями.

Если вы сомневайтесь в легальности лотереи, то проверьте наличие лицензии у организатора, уточните регистрацию в официальных реестрах и не теряйте бдительности, когда получаете слишком заманчивые предложения.