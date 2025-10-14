Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи

В Бишкеке выявлена группа лиц, которая организовала мошенническую схему путем проведения лотереи «Ош сила». Как сообщили в ГКНБ, определялись фиктивные победители.

«Для привлечения большого числа участников разыгрывались в качестве призов дорогостоящие призы в виде движимого и недвижимого имущества (машины, квартиры, земельные участки). Фактически победителями являлись подставные лица, и все призы оставались у организаторов лотереи. Тем самым они вводили в заблуждение простых граждан и повышали доходы от своей мошеннической деятельности», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате обысков в офисе лотереи «Ош сила» обнаружены и изъяты вещественные доказательства — принтер для печати лотерейных билетов, барабан для розыгрыша, автомобили, которые использовались в качестве призов в незаконных лотереях, а также документация, подтверждающая противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Организаторы незаконной лотереи К. у. К. и Б.М.А. задержаны и водворены в СИЗО № 21.

Проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных лиц.