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Во Франции бездомные украли банковскую карту и выиграли 500 тысяч евро в лотерею

Двое бездомных во Франции заплатили украденной банковской картой за лотерейный билет Française des Jeux, выигрыш по которому составил 500 тысяч евро. Об этом сообщает Le Figaro.

3 февраля житель Тулузы Жан-Давид Э. обнаружил, что из его автомобиля, припаркованного в центре города, украли рюкзак с документами и кредиткой. Он сразу же заблокировал карту, но воры успели потратить 52,50 евро в ближайшем табачном магазине.

Продавец магазина рассказал, что двое бездомных купили лотерейные билеты, один из которых оказался выигрышным на сумму полмиллиона евро. Однако за выигрышем никто не пришел, вероятно, опасаясь ареста. Полиция уведомила организатора лотереи о случившемся, и билет заблокировали.

По словам Жан-Давида Э. полиция сообщила ему, что эта сумма будет конфискована.

Владелец карты надеется, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша. Если они согласятся, то каждый получит по 250 тысяч евро, что поможет ему погасить ипотеку. Однако пока он не получил никаких новостей от воришек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320825/
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