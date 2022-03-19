Сдача деклараций. Как можно вернуть часть налогов

В Кыргызстане в разгаре декларационная кампания. Многим эта процедура кажется неудобной и ненужной. Но сдача Единой налоговой декларации может принести и пользу.

Кыргызстанцы могут получить вычеты по налогам, то есть вернуть часть выплаченных государству денег.

Делается это именно при сдаче Единой налоговой декларации. В Госналоговой службе 24.kg рассказали, какие вычеты бывают и что нужно, чтобы их получить.

Вернуть расходы на школу и ипотеку

Законодательством Кыргызстана предусмотрен так называемый социальный вычет. Его можно получить на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст которых не превышает 24 года.

Размер социального вычета равен сумме оплаты за обучение, но не больше 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование.

Для тех, у кого трое или более детей, вычет не может быть 25 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование.

Предусмотрен и имущественный вычет. По нему можно вернуть деньги, потраченные на погашение процентов по ипотечному кредиту. Но имущественный вычет не может составлять более 230 тысяч сомов в год.

«Оба вычета предоставляют налогоплательщику при наличии налоговой регистрации и подаче им налоговой декларации на основании письменного заявления и документов, подтверждающих расходы», — прокомментировали в ГНС.

Какие документы собрать

Чтобы получить вычет, надо предоставить специальный пакет документов. Вы должны доказать, что действительно потратили на школу, кружки ребенка или ипотеку определенную сумму денег.

Кроме декларации в Налоговую надо принести:

1 Для получения социального вычета: заявление (по форме DOC STI-162);

копию контракта на оказание платных образовательных услуг;

копию квитанций за оплату услуг образовательного учреждения;

копию свидетельства о рождении/документ об усыновлении и/или удочерении иждивенца;

справку из учебного заведения, что ребенок/усыновленный ребенок не получает стипендию, если иждивенец обучается в образовательном учреждении среднего и высшего профессионального образования;

копии паспорта декларанта, паспорта иждивенца (при наличии), паспорта супруга/и декларанта, свидетельства о браке или расторжении брака;

справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование (DOC STI-161);

справку с места работы (основной и неосновной) супруга/и декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы (если супруг(а) является наемным работником), удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование;

справку о составе семьи из айыл окмоту, домоуправления, товарищества собственников жилья, квартального комитета, жилищного кооператива, другой жилищно-коммунальной организации.

2 Для получения имущественного налогового вычета: заявление;

копию паспорта декларанта;

копию технического паспорта приобретенного недвижимого имущества;

копию договора об ипотеке, заключенного с банковским и/или финансово-кредитным учреждением, на получение ипотечного кредита;

копию договора о залоге;

копии платежных документов об уплате ипотечного кредита;

справку банковского учреждения о суммах полученного, возвращенного кредита и уплаченных по ним процентов по ипотечному кредиту;

справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных подоходном налоге и отчислениях по государственному социальному страхованию за календарный год, соответствующий периоду предоставления имущественного налогового вычета.

Имейте в виду, что имущественный налоговый вычет не применяется, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры для налогоплательщика производится за счет работодателя или иного субъекта. Он также невозможен, если сделка купли-продажи жилья совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми.

Сколько реально можно получить

Многих кыргызстанцев пугает большой список документов, которые надо предоставить в Налоговую службу. Они предпочитают отказаться от возможности получить вычеты, считая, что существенную сумму вернуть все равно не удастся.

На самом деле это не так. Лучше заморочиться с бумагами, но вернуть часть денег.

Например, любой ваш доход как физического лица облагается подоходным налогом в 10 процентов. Но перед тем, как эти 10 процентов высчитают, надо отнять с суммы оклада те деньги, которые уплатили в качестве пенсионных взносов и вычеты. Всего в Кыргызстане есть шесть видов вычетов.

Теперь представим, что ваша ежемесячная зарплата составляет 20 тысяч сомов, а расходы на учебу — 50 тысяч сомов.

В этом случае расчет выглядит следующим образом:

совокупный годовой доход — 240 тысяч сомов (20 тысяч*12);

персональный вычет — 7 тысяч 800 сомов (650*12);

соцотчисления — 24 тысячи сомов (2 тысячи*12);

Итого налоговая база — 208 тысяч 200 сомов.

Соответственно, в год вы уплачиваете 20 тысяч 820 сомов подоходного налога.

Из общей налоговой базы высчитываем ограничение для социального вычета: 208 тысяч 200*10 процентов = 20 тысяч 820 сомов.

Суммы вроде равные. Но первая — это подоходный налог, а вторая — ограничение по социальному вычету. То есть если вы оплатили за школу ребенка 50 тысяч сомов, максимально вы можете вычесть лишь 20 тысяч 820 сомов.

Итак, вы уплатили за год 20 тысяч 820 сомов в качестве налогов. Но представили в декларации подтверждение о соцвычетах на школу. Заранее в декларации вы уже пересчитываете все с учетом соцвычета. Вам снова придется посчитать, какую сумму подоходного налога вы должны уплатить за минусом социального вычета.

В нашем примере эта сумма равна 18 тысячам 738 сомам.

Вам должны вернуть переплаченную сумму налога: 20 тысяч 820 (фактически уплаченная сумма налога) — 18 тысяч 738 (сумма налога с учетом вычета на школу) = 2 тысячи 82 сома.

Когда вы подаете заявление на социальный вычет, то указываете счет в банке. В течение 40 дней после принятия решения о выплате вычета Налоговая служба переведет его на ваш счет.

Помните, что каждый кыргызстанец может пользоваться всеми видами вычетов, если он понес расходы, подпадающие под вычет. Но это не значит, что вы совсем не будете платить подоходный налог. Будете, но вычет уменьшит вашу налоговую базу, по которой исчисляется подоходный налог.