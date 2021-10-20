Компания «Кумтор» и подрядные организации отработали 10 миллионов человеко-часов

«Кумтор» и подрядные организации отработали 10 миллионов человеко-часов без потери рабочего времени, сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, достижение отметки в 10 миллионов человеко-часов без потери рабочего времени — это важная веха и отражение серьезного отношения к соблюдению обязательных правил техники безопасности при выполнении поставленных производственных задач, повышения уровня условий труда и безопасности.

Внешний управляющий КГК Тенгиз Болтурук поздравил работников и подрядчиков с достижением этого значимого результата, и призвал продолжать выполнять работу стабильно, эффективно и безопасно.

По его словам, такой результат был бы невозможен без ежедневного участия и самоотверженности руководителей и работников компании.

«Это отражает наше общее стремление сделать безопасность основным приоритетом на всех рабочих площадках. Я искренне благодарю вас за каждодневный труд, профессионализм и вклад в успех нашей программы безопасности. Достигая подобных результатов, мы доказываем, что производство можно осуществлять без происшествий. Призываю всех работников и подрядчиков продолжать совместно выполнять работы качественно. Вместе мы можем добиться еще более высоких результатов», — цитирует Тенгиза Болтурука пресс-служба.

В компании проинформировали, что сейчас на «Кумторе» работает 2 тысячи 916 сотрудников и 1 тысяча 259 человек из различных подрядных структур. С момента введения в КГК внешнего управления разработан ряд мероприятий для повышения безопасности работ на руднике.