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Экономика

Первая встреча Кубанычбека Боконтаева с комбанками. О чем говорили

Прошла встреча председателя Национального банка Кубанычбека Боконтаева с руководителями коммерческих банков Кыргызстана и Союзом банков. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.

На встрече обсуждались текущие вопросы развития банковского сектора. Кубанычбек Боконтаев отметил, что восстановление экономики Кыргызстана происходит умеренными темпами.

Сдерживающим фактором все еще остаются негативные последствия пандемии коронавируса в стране и регионе.

Для скорейшего оживления экономической активности, по мнению главы Нацбанка, необходимо продолжать работу по поддержке реального сектора экономики. Кубанычбек Боконтаев также указал на необходимость ускорения развития цифровой инфраструктуры банковских услуг, внедрения инновационных банковских операций и цифровых платежных технологий при тщательном анализе всех сопутствующих рисков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210633/
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