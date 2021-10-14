В Кыргызстане собрано более 2 миллиардов сомов налогов по спецрежимам

За девять месяцев 2021 года сбор налогов и платежей по специальным налоговым режимам в бюджет республики составил 2 миллиарда 247,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Показатель оказался выше планового на 73,1 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года собрано больше на 676,7 миллиона сомов, или на 43,1 процента.

В том числе выданы 745 тысяч 945 добровольных патентов на 1 миллиард 755,6 миллиона сомов, обязательные патенты — 44 тысячи 788 на 234,4 миллиона сомов. Поступления от единого налога сложились в сумме 257,7 миллиона сомов.