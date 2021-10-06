Холодно. Энергетики озабочены ростом потребления электроэнергии

В республике наблюдается повышение потребления электроэнергии, сообщает ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По его данным, 5 октября этого года суточное потребление электроэнергии по республике составило 39 миллионов 908 тысяч киловатт-часов при лимите 32 миллиона 476 тысяч.

Напомним, лимит установлен постановлением кабинета министров № 191 от 30 сентября 2021-го «О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года».

За сентябрь потребление электроэнергии по стране составило 890 миллионов 374 тысячи киловатт-часов. В 2020-м за аналогичный период потребление зафиксировано на уровне 856 миллионов 23 тысяч.

Учитывая сложившуюся ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, НЭСК просит население и других потребителей экономить электроэнергию, например, без необходимости не включать дополнительные электроприборы и освещение.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Кыргызстане сохранится холодная погода. Температура воздуха составит не более 10 градусов тепла, ночью заморозки.