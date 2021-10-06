Утвержден план по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Документ рассчитан до декабря 2022 года включительно. Он содержит 35 мероприятий. За время реализации мероприятий дорожной карты планируется, в частности, устранить 14 препятствий: 13 ограничений и 1 изъятие. В списке — препятствия, связанные с признанием документов об ученых степенях и званиях, водительских удостоверений, обращением сильнодействующих веществ и культурных ценностей, а также другие значимые препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.

«Результат продуктивной работы комиссии и представителей органов государственной власти стран союза отразился в новой дорожной карте. Это один из ключевых документов среднесрочного стратегического планирования, который направлен на устранение наиболее значимых препятствий, обозначенных главами правительств стран ЕАЭС. Реализация дорожной карты обеспечит развитие и расширение интеграционных процессов, сделав функционирование внутреннего рынка ЕАЭС еще более устойчивым», — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Доклад о первых итогах будет представлен на заседании Евразийского межправительственного совета в ноябре 2021 года.