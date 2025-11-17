До 4 тысяч автовозов из Кыргызстана и Казахстана застряли на российской границе

Очереди из импортных автомобилей на границе России, сформировавшиеся на фоне опасений роста цен из-за изменения правил расчета утилизационного сбора, могут сохраняться до конца ноября. По оценкам дилеров, въезда ожидают до 4 тысяч автовозов, следующих транзитом через Казахстан и Кыргызстан, пишет газета «Коммерсант».

Основной импорт машин в РФ идет через границы с Китаем, РК и КР. Дилеры связывают заторы с резким ростом поставок в преддверии нововведений по утильсбору, который отсрочили до 1 декабря.

По подсчетам «Автодома», в очередях на границах может находиться около 3-4 тысяч автовозов.

Наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из КНР.

По данным представителя независимой сервисной компании Олега Черникова, на пунктах пограничного контроля с РК стоит около 9 тысяч фур.

Отмечается, что на некоторых участках границы распространяется практика «платной» очереди, которая усугубляет ситуацию. Время ожидания, по оценкам экспертов, увеличилось более чем на треть по сравнению с прошлым месяцем.

В Федеральной таможенной службе России уверяют, что пиковые нагрузки, которые наблюдались в конце октября, уже прошли, и пункты пропуска работают штатно.

По данным ведомства, с начала ноября через автомобильные пункты пропуска Приморского края в РФ прибыло 1 тысяча 7 автовозов (5 тысяч 528 автомобилей), что почти в четыре раза превысило прошлогодний показатель.

В ФТС заявили, что приняли все меры «для скорейшего пропуска транспортных средств», включая увеличение количества рабочих смен и мест для завершения таможенного транзита.