Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?

Швейная отрасль Кыргызстана переживает очередной кризис. И на этот раз он связан не с отсутствием заказов или нехваткой рабочей силы, а с ужесточением контроля со стороны Российской Федерации на границе с Казахстаном.

Как рассказал 24.kg член правления ассоциации «Легпром» Зарлык Иманкулов, сложная ситуация наблюдается с сентября: груз задерживается на границе Казахстана и России, заказчики в России не могут получить свой товар, а предприятия в Кыргызстане — деньги за уже отшитые и отправленные вещи.

Почему возникла проблема?

В основном проблема, по словам Зарлыка Иманкулова, касается отечественных производителей одежды, работающих с маркетплейсом Wildberries. По данным за 2023 год, около 15 тысяч индивидуальных предпринимателей из КР продавали свой товар на этой известной торговой платформе.

«Товар отсюда идет на склады Wildberries в России. Мы платим НДС тут, импортер платит НДС там, после этого получает товар и вводит его в оборот. Сейчас же мобильные группы проверяют грузовики на границе и требуют, чтобы товар уже был с уплаченным НДС. Поэтому товар не пропускают, грузовики стоят», — пояснил представитель «Легпрома».

По его словам, в какой-то момент на границе образовалась очередь из 12 тысяч грузовиков. Сейчас их около одной тысячи.

Зарлык Иманкулов отметил, что раньше контроль велся внутри государства, после того как товар прибудет на склад. Теперь же это делают на границе, где у перевозчиков нет документов об уплате НДС.

По его мнению, сложился законодательный коллапс: индивидуальные предприниматели из Кыргызстана обязаны платить НДС России, они и хотели бы это обязательство исполнять, но не могут.

Азамат Керимбек уулу, который уже много лет работает в швейной отрасли, рассказал, что его товар на 16 миллионов сомов два месяца стоял на границе.

«Есть указ президента России, согласно которому ввезенный на территорию РФ товар, должно получать российское юрлицо. Если раньше мы, кыргызские предприниматели, просто завозили товар через карго, то сейчас в России должен быть получатель, с которым должен быть договор и который должен уплачивать ввозной НДС в размере 20 процентов. Но многие наши предприниматели, которые торгуют на маркетплейсах, зарегистрированы как кыргызские юрлица. Мы хотим заплатить НДС, мы хотим завезти товар, мы хотим работать «по-белому», но у нас нет юрлица в России, чтобы оплатить НДС», — пояснил предприниматель.

Нельзя терять стратегический рынок

По словам Зарлыка Иманкулова, это не единственная проблема, с которой сталкиваются представители швейной отрасли Кыргызстана, работающие с российскими клиентами.

Маркированные товары из Кыргызстана, введенные в систему «Честный знак» в России, отображаются как «сомнительные» до момента ввода их в оборот на территории РФ. После усиления контроля российская сторона требует ввода в оборот уже на границе, что также создает проблемы, потому что товар фактически еще находится на территории Казахстана и российский заказчик его еще не получил на руки.

Кроме этого, из-за санкций многие импортеры просто не могут переводить деньги предприятиям в Кыргызстане, что тоже усложняет работу. По словам представителя «Легпрома», это касается 70 процентов банков.

«Когда создавался ЕАЭС, обещали, что будут работать четыре принципа: беспрепятственное движение товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Сейчас все эти принципы нарушаются. Именно в швейной отрасли нарушаются два принципа — движение товара и капитала. Все эти нюансы должна решать Евразийская экономическая комиссия, чтобы избежать стагнации и барьеров. Иначе зачем нужен ЕАЭС? Если все эти принципы не работают, то лучше отказаться от ЕАЭС и платить таможенные пошлины, так было бы дешевле и легче», — считает Зарлык Иманкулов.

Он добавил, что сейчас мелкие предприятия начали закрываться, потому что их товар все еще стоит на границе, деньги за него еще не получены, а новые заказы отшивать не на что. Таким образом, из-за обозначенных проблем деньги теряют не только предприниматели — без заработка остаются и швеи, в результате страдает и экономика страны.

Азамат Керимбек уулу рассказал, что ему пришлось сократить производство: если раньше в месяц его предприятие отшивало 20 тысяч единиц одежды, то сейчас в два раза меньше — 10 тысяч.

«У многих кредиты, многие уходят в кассовый разрыв, не могут вовремя оплатить свои счета, элементарно зарплату сотрудникам не могут выдать и распускают их. Многие швеи уходят без работы. У некоторых иностранные работники, им тяжело. Есть обязательства перед поставщиками. Тяжело, я так скажу. Выживает сильнейший, надо это признать, у кого есть финансовая подушка, длинные заказы и так далее», — сказал предприниматель.

В России бизнесмены, сотрудничающие с кыргызскими швейниками, также терпят убытки — они не успевают получить сезонный товар. Поэтому они начали рассматривать другие рынки, например, Китай, так как им стало проще работать с ними.

Кыргызские швейники найти себе такую альтернативу, к сожалению, не могут.

«Мы находимся в невыгодном логистическом положении, поэтому выйти на другие рынки — в Европу или Америку — не получится. Конечно, наши производители отправляют товар в Казахстан, Узбекистан, даже в страны Европы, но это не такие большие партии. Россия является стратегически важным рынком для легкой промышленности Кыргызстана. Терять этот рынок нельзя. Легкая промышленность занимает второе место по объему экспорта в Кыргызстане, и потеря этого сектора может привести к серьезным экономическим последствиям», — отметил член правления ассоциации «Легпром» Зарлык Иманкулов.

Как решать проблему?

Предприниматель Азамат Керимбек уулу отметил, что представители швейной отрасли Кыргызстана озвучивают разные пути решения возникших проблем. Они рассказали о своих предложениях в ходе встречи с министром экономики и коммерции.

«Я убедился, что министр экономики реально старается со своей командой решить проблему. Радует, что власти отреагировали, они начали слышать бизнес. Разные варианты надо рассматривать, которые будут выгодны и российской стороне, и нам», — отметил предприниматель.

Член совета Торгово-промышленной палаты Асель Атабекова также подтвердила, что кыргызские производители одежды столкнулись с беспрецедентными задержками на границах с Россией из-за ужесточения контроля со стороны российских таможенных органов и введения дополнительных требований к маркировке и подтверждению происхождения товара.

Даже предприятия, работающие «по-белому», оказались заложниками новой бюрократической волны. Асель Атабекова

По ее словам, сложившаяся ситуация выявила не только административные барьеры, но и теневые механизмы в сфере логистики и контроля на границах. Некоторые транспортные компании начали навязывать экспортерам завышенные тарифы за «ускоренное прохождение» границы, что фактически превращается в скрытую коррупционную практику.

Асель Атабекова отметила, что правительство КР активно подключилось к решению проблемы.

Приняты новые правила маркировки и прослеживаемости товаров, синхронизированные с требованиями ЕАЭС и РФ. Это позволит легализовать цепочку поставок и исключить возможность подмены продукции.

Ведутся переговоры с российской стороной. Обсуждается временный порядок ввоза до конца декабря 2025 года без маркировки при обязательстве промаркировать товар после поступления в РФ. Это частично снижает нагрузку, но требует строгой дисциплины со стороны получателей.

Создается цифровая система «единого окна» для оформления экспортных документов, что уменьшит прямое взаимодействие между предпринимателями и чиновниками, снижая поле для коррупции.

Начато расследование деятельности ряда логистических операторов, против которых поступают жалобы от экспортеров. Государственные органы проводят проверки тарифов, условий перевозки и цепочек посредников.

Представитель Торгово-промышленной палаты добавила, что необходимо ввести реестр сертифицированных логистических компаний, которые будут нести ответственность за чистоту груза и корректность документов, и отказаться от смешанных фур и «серых» схем.

Каждая партия должна иметь прозрачный документальный след — от фабрики до российского получателя. Такая система позволит честным предпринимателям работать открыто и без страха, а недобросовестным участникам рынка — уйти из тени.

Также Асель Атабекова считает, что нужна программа страхования логистических рисков, чтобы предприятия могли покрыть убытки от простоев. Она добавила, что необходимо открыть экспортный центр легкой промышленности для консультаций по маркировке, логистике, налогообложению и платежным операциям.

Сложившийся кризис — это шанс перестроить систему, сделать ее справедливой и устойчивой, заключила Член совета Торгово-промышленной палаты.