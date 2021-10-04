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Экономика

Госипотека. Банки приостановили прием заявок на кредиты под 4 процента

Коммерческие банки «Бакай Банк», «Айыл Банк» и «РСК Банк» с 1 октября 2021 приостановили прием заявок в рамках программы льготной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба «Госипотечной компании».

Отмечается, что речь идет о кредитах для бюджетников по ставке в 4 процента. Из-за высокого спроса на ипотечные займы именно по этому направлению банки-партнеры уже набрали заявки в рамках установленных лимитов.

«Возобновление приема заявок начнется по итогам рассмотрения текущих. Дата и время возобновления приема будут сообщены на сайте», — говорится в сообщении.

При этом можно подать заявку на получение кредита под 8 процентов годовых по направлению «Доступная ипотека» для всех категорий граждан Бишкека и Оша.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209166/
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