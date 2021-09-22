По итогам женского бизнес-форума заключены соглашения на $10,3 миллиона

За один день работы женского бизнес-форума заключены 11 договоров на $10 миллионов 320 тысяч. Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, выступая на официальном закрытии форума.

По ее словам, президенты двух стран поддерживают женское предпринимательство и готовы оказать содействие в его развитии.

«Мы столько успели сделать за один день, представьте, сколько мы сможем, будь у нас больше времени. Поэтому мы решили, что сегодняшний форум станет регулярным. В следующем году мы пригласим всех вас в Узбекистан, а через год опять вернемся в Кыргызстан. Это будет постоянно работающая платформа», — сказала председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

В частности, между компаниями SPZ-Bearings и ОАО «Кыргыз Винд Систем» подписан договор на поставку подшипников в Кыргызстан. Контракт подписан на год, его сумма составляет $2 миллиона. Hyundai Elevators Kyrgyzstan в рамках достигнутых договоренностей с ООО «Ташпулат строй инвест» поставит в Узбекистан лифтовое оборудование на $1 миллион, а ООО «Ташпулат строй инвест» экспортирует в КР стройматериалы на аналогичную сумму. В Самаркандской области в скором времени откроется школа ментальной арифметики популярной в КР сети «Академия роста». Достигнута предварительная договоренность о строительстве на берегу Иссык-Куля коттеджного пансионата. Инвестором может стать ООО «Ташпулат строй инвест».