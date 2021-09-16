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Экономика

При реконструкции теплосети стоимость работ завысили на 822 тысячи сомов

В ходе аудита деятельности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2017-2019 годы выявлено завышение стоимости работ по объекту «Реконструкция теплосети «Восток» на 822,4 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что к завершению аудита сумма восстановлена. Кроме того, доначисленная сумма платы за технологическое присоединение составила 373,7 тысячи сомов, которая восстановлена в ходе аудита на счет общества.

«Признаны доходы компании на 11 миллионов 15,4 тысячи сомов и НДС на 1 миллион 321,8 тысячи сомов. Это приведет к увеличению дивидендов расчетно на 2 миллиона 478,5 тысячи сомов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020-2021 годы при наличии прибыли», — говорится в сообщении.

Аудит отметил нарушение требований инструкции по применению тарифов на электрическую и тепловую энергию. При отпуске тепловой энергии и теплоносителя трем жилым многоквартирным домам, строительство которых не завершено, применены тарифы для группы «Население».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207345/
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