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Экономика

Станет традицией. На Иссык-Куле прошел тимбилдинг для работников «Кумтора»

На Иссык-Куле прошел тимбилдинг и награждение сотрудников, проработавших на Кумторе более пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, на Иссык-Куле прошло награждение сотрудников, проработавших в ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) многие годы. Это традиционное ежегодное корпоративное мероприятие было решено провести не в ресторанах Бишкека, а на открытых площадках всеми любимого побережья.

«Юбилярам компании и отличившимся работникам в торжественной обстановке вручили грамоты, медали и памятные подарки. Это мероприятие позволило сплотить и укрепить коллектив, мотивировать сотрудников на решение общих задач. Руководство компании понимает, что сложный труд в условиях высокогорья требует поощрения и отдыха, и делает все для того, чтобы сотрудники чувствовали внимание и заботу», — информирует пресс-служба.

«Успех компании зависит от множества факторов, одним из важнейших является коллектив. Люди хорошо поработали. Нужно уметь и работать, и отдыхать. Я более 20 лет трудился за рубежом. Тимбилдинги в западных компаниях являются важной частью жизни. Мы совместили старую традицию чествования юбиляров компании и работу по построению сильной команды, чтобы поднять настроение людей и объединить их ради общей цели. Для таких тимбилдингов не нужно много денег, надо просто собраться и принять решение. Мы превратим это в добрую традицию и подобные мероприятия будут проводиться ежегодно», — сказал внешний управляющий КГК Тенгиз Болтурук.

Как отмечает пресс-служба, тимбилдинг вызвал у сотрудников массу положительных эмоций, впечатлений и создал отличное настроение. В красивом ущелье Кырчын были организованы национальные конные соревнования, проведены тематические командообразующие игры. Сотрудники КГК смогли пообщаться между собой и с руководством в непринужденной, неформальной обстановке.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207031/
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