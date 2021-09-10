«Наша актуальная цель — достижение товарооборота в $1 миллиард между Кыргызстаном и Турцией», — заявил сегодня на бизнес-форуме вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, по итогам восьми месяцев 2021 года товарооборот составил $509 миллионов. По сравнению с прошлым годом он вырос на 78 процентов.

«План в $1 миллиард — это только первая цель. Дальше мы должны работать над тем, чтобы достигнуть товарооборота в $5 миллиардов. Товарооборот растет каждый год. Сегодня в Кыргызстане работает 300 компаний турецких предпринимателей. Мы не должны останавливаться. Наш потенциал намного выше. Это касается текстиля, сельского хозяйства, логистики, энергетики, цифровизации. Наши предприниматели готовы реализовывать самые смелые проекты в КР, надеемся на поддержку кыргызской стороны», — рассказал Фуат Октай.

«У нас есть все возможности для развития. Особо стоит отметить кыргызские гидроэлектростанции. Наши специалисты готовы провести оценку объектов. Мы готовы решить таможенные проблемы», — заключил он.