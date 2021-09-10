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Экономика

Кыргызстан предлагает создать кыргызско-турецкий фонд развития

«Мы предлагаем создать кыргызско-турецкий фонд развития», — заявил сегодня на бизнес-форуме председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

По его словам, уже работает такой фонд с Россией. Создаются с Узбекистаном и Венгрией. Поэтому он предложил поработать правительствам двух стран над этим вопросом.

«Если мы создадим такой фонд с Турцией, то сюда начали бы поступать средства, которые принесли бы пользу бизнесу и Кыргызстана, и Турции», — отметил Улукбек Марипов.

При этом глава кабмина отметил, что поддерживает предложение вице-президента Турции Фуата Октая развивать горнорудную отрасль, туризм, энергетику и здравоохранение.

«Какая бы отрасль не была, мы можем научиться многому у турецкой стороны. В Кыргызстане работает много турецких компаний, они вносят значительный вклад в развитие экономики страны. Мы должны развивать наши взаимоотношения, привлекать инвестиции. Надо реализовать поручения, которые дал президент, создать условия для привлечения инвестиций. Предприниматели на встрече сегодня озвучили некоторые проблемы, их надо решить», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206716/
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