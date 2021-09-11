Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» и подает в суд

Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» с целью не допустить остановки производства на руднике «Кумтор». Об этом сообщает пресс-служба компании «Кумтор Голд Компани».

По ее данным, для этих целей были инициированы соответствующие судебные процессы внутри Кыргызстана. Их цель — признать незаконными действия и решения «Центерры», в частности об инициировании судебного разбирательства о банкротстве ЗАО «Кумтор Голд Компани» в суде Нью-Йорка.

Кроме этого, подготовлены и поданы ходатайства в суд Нью-Йорка от Кыргызской Республики с требованием отклонить дело о банкротстве.

«Юристы нашей страны завили ходатайство о том, что дело о банкротстве должно быть отклонено. Прежде всего потому что «Центерра» не имеет полномочий на инициирование таких процессов. В соответствии с уставом ЗАО «Кумтор Голд Компани» и согласно законодательству Кыргызстана, «Центерра» не обладала необходимыми корпоративными полномочиями для подачи исков. Кроме того, закон о внешнем управлении приостановил деятельность совета директоров и общего собрания «КГК» до того, как «Центерра» провела свое так называемое общее собрание акционеров», — информирует пресс-служба компании.

По ее данным, юристы отмечают, что подача заявления о банкротстве была выполнена с нарушением принципа добросовестности.

«31 мая 2021 года «Центерра» повела незаконное собрание акционеров. Ходатайства о начале процессов о банкротстве были санкционированы «Центеррой» в качестве единственного акционера на внеочередном общем собрании. Однако это так называемое «одобрение» не соответствует требованиям устава ЗАО «Кумтор Голд Компани» и кыргызского законодательства. Кроме того, полномочия «Центерры» как акционера на этот момент уже были приостановлены в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Помимо отсутствия необходимых корпоративных полномочий, что уже само по себе является основанием для отклонения дела, есть и другие факты. Главный из который заключается в том, что ЗАО «Кумтор Голд Компани» не является неплатежеспособной компанией. Более того, активы ЗАО превышают его долги почти на миллиард долларов», — говорится в сообщении пресс-службы «КГК».

В компании считают, что инициированный «Центеррой» судебный процесс, по сути — неудачная попытка защитить саму себя от последствий за серьезные нарушений законодательства Кыргызстана (включая законы об охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности).

«Таким образом, «Центерра» злоупотребляет подачей документов, грубо игнорируя законодательство Кыргызстана. Вместо того чтобы поддерживать дальнейшую работу рудника, «Центерра» предприняла активные шаги по подрыву способности ЗАО «Кумтор Голд Компани» его эксплуатировать, в том числе угрожая подрядчикам и поставщикам. Это противоречит интересам «КГК» и свидетельствует о недобросовестности «Центерры», которая стремится нанести ущерб производственному процессу», — отмечают в компании.

В пресс-службе также информируют, что суд Нью-Йорка не может рассматривать дело компании, которая на 100 процентов относится к Кыргызстану.

«ЗАО «КГК» и ЗАО «КОК» являются кыргызскими компаниями, ведущими деятельность в Кыргызской Республике и которые в своей деятельности руководствуются кыргызским законодательством. Вся деятельность, активы и сотрудники «Кумтора» находятся в Кыргызской Республике. «КГК» является крупнейшей компанией частного сектора, работодателем и налогоплательщиком Кыргызстана и занимает более 10 процентов ВВП страны», — дополнили в пресс-службе.

«Связи ЗАО «КГК» и ЗАО «КОК» с США практически минимальны и ограничиваются банковским счетом в $50 тысяч и небольшой группой американских кредиторов, чьи требования составляют менее 0,5 процента от общего объема требований. Учитывая это, а также многие другие факты, отклонение иска «Центерры» является оправданным», — поясняют в компании.

Пресс-служба считает, что действия и документы, послужившие основанием для обращения «Центерры» в суд Нью-Йорка, были приняты в нарушение законодательства Кыргызской Республики.

«Центерру» также обвиняют в том, что она пренебрегла практикой предварительного обсуждения спора, которое возможно могло бы разрешиться без обращения в суд по банкротству.

«Кумтор Голд Компани» зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Кыргызской Республики. Поэтому все спорные вопросы являются исключительной компетенцией судов Кыргызстана и не могут рассматриваться ни по законам других стран, ни в другой стране. Отметим, что ЗАО «Кумтор Голд Компани» выражает надежду на скорейшее урегулирование всех споров, имеющихся между компанией «Центерра» и Кыргызской Республикой, и начале диалога по имеющимся вопросам. Компания также выражает веру в то, что «Кумтор» и далее останется успешным предприятием и флагманом среди горнорудных компаний», — резюмирует пресс-служба.