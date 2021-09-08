На зиму по Кыргызстану нужно более 3 миллионов тонн угля

Для прохождения осенне-зимнего периода Кыргызстану нужно более 3 миллионов тонн угля. Об этом сообщает госпредприятие «Кыргыз комур».

В том числе бюджетным организациям нужно 242 тысячи 333 тонны, населению — 1 миллион 125 тысяч и ТЭЦ Бишкека — 1 миллион 650 тысяч тонн. Для столичной теплоцентрали поставят 950 тысяч тонн угля из бассейна «Кабак», 50 тысяч тонн с месторождения Таш-Кумыр и 650 тысяч тонн из Казахстана.

«По стране действует более 70 угледобывающих компаний, из них 41 полноценно ведет работу. При этом, по оперативным данным, за последние восемь месяцев в стране добыли 1 миллион 337 тысяч 346 тонн угля», — говорится в сообщении.