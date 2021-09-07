В системе «Работа без границ» за два месяца разместили 4 миллиона резюме

В системе поиска «Работа без границ» за два месяца разместили больше 4 миллионов резюме. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, портал запустили 1 июля 2021 года. Система предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в странах ЕАЭС.

За два месяца работы системы насчитывается свыше 80 тысяч обращений, 40 тысяч активных пользователей и больше 4 миллионов резюме.

На следующих этапах планируют усовершенствовать систему, в том числе внедрить электронные контракты, благодаря которым принятые соискатели будут иметь гарантию получения работы.

В проекте «Работа без границ» участвуют действующие системы из пяти государств ЕАЭС: информационная система по поиску работы и подбору персонала «Горц» Армении, информационный портал Государственной службы занятости Беларуси, информационный портал «Работа» — электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, информационный портал «Занятость» информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызстана и информационная аналитическая система — общероссийская база вакансий «Работа в России».