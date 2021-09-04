Компания из ОАЭ хочет инвестировать в солнечные электростанции в Кыргызстане

Компания из ОАЭ заинтересована в инвестировании в строительство солнечных электростанций в Кыргызстане. Об этом сообщает Минпромэнерго.

Представители ведомства и энергетических предприятий встретились с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Кыргызская сторона также предоставила информацию об энергетических проектах в стране.

«В ходе встречи представители ОАЭ отметили, что Кыргызстан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. По их словам, компания MASDAR заинтересована в инвестировании в солнечные электростанции. Следует отметить, что это предприятие вложило в строительство солнечной электростанции в Узбекистане​​ $110 тысяч», — говорится в сообщении.

По итогам встречи предложено подписать меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики двух государств. Сейчас стороны работают над подготовкой проекта документа.