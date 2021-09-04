В Кыргызстане готовят паспорта 50 приоритетных предприятий

Министерство инвестиций подготовит 50 инвестиционных паспортов (краткий бизнес-план) приоритетных предприятий республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В министерстве считают, что такие паспорта помогут инвесторам определить потенциал предприятий и выбрать подходящий инвестиционный проект. В рамках проекта «Подготовка инвестиционных паспортов предприятий» Министерство инвестиций при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке организовало поездку в Баткенскую область для ознакомления с ведущими предприятиями и дальнейшей подготовки инвестиционных паспортов.

Во время поездки осмотрены 12 ведущих предприятий области, в том числе «Алыш-Дан», «Мол-Тушум», «Агропласт», «Глобал-Гармент», «Данэко».

«Для полноценной работы предприятиям необходимы иностранные инвестиции для увеличения оборотных средств, приобретения оборудования, завершения начатых строительных работ, выплат по кредитам. В рамках проекта планируется подготовить восемь-девять инвестиционных паспортов по предприятиям Баткенской области», — говорится в сообщении.