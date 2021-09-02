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Экономика

На 20 августа инфляция в Кыргызстане составила 14,1 процента

По состоянию на 20 августа потребительские цены в Кыргызстане выросли в годовом выражении на 14,1 процента, с начала года рост потребительских цен сложился на уровне 6,3 процента. Об этом сообщает Национальный банк.

По его данным, динамика инфляции остается под влиянием роста цен на продовольственные товары по всему миру. При этом сезонное снижение цен на фрукты и овощи внесло дефляционный эффект в сложившуюся динамику инфляции.

«Возможное увеличение стоимости ряда административных цен и тарифов может внести дополнительный вклад в общую инфляцию в 2021 году. Динамика цен в Кыргызстане во многом будет зависеть от ситуации на мировых продовольственных рынках, где сохраняются риски роста цен на отдельные товары», — подчеркнули в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205796/
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