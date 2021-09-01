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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Угроза катастрофы на руднике «Кумтор». Комментарий команды внешнего управляющего

Пресс-служба компании «Кумтор Голд Компани» прокомментировала заявление Centerra Gold Inc. об угрозе катастрофы на руднике.

В сообщении говорится, что «Centerra Gold Inc. распространила пресс-релиз о воде в карьере, которой якобы там не должно быть, и, по их утверждению, затопила центральный карьер. В пресс-релизе также утверждается, что, когда «Кумтор» возглавляли канадцы, в частности Дэн Дежарден, практически вся тающая вода удалялась до того, как достигала карьера, и сейчас она создает серьезную угрозу для всех работников рудника».

По данным пресс-службы «Кумтора», на самом деле вода там была всегда, она используется для нужд золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). В связи с этим заявлением в компании предоставили комментарий старшего инженера, гидрогеолога Кирилла Алексеева.

В пресс-службе компании также предоставили «фотофакт, что она там всегда была в этом количестве».

«Мы считаем, что вся информация, изложенная канадской стороной, не соответствует действительности и содержит элементы деструктивной паники и нагнетания ситуации вокруг рудника «Кумтор». Полагаем, что Centerra в своем бессилии перед законом использует все методы для подрыва репутации топ-команды временного внешнего управления КГК», — говорится в сообщении.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205702/
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