Бизнес жалуется на бездействие и низкую квалификацию органов и судов

В Антикоррупционный деловой совет при президенте поступают заявления и обращения граждан, предпринимателей, иностранных граждан и компаний, занимающихся крупной предпринимательской деятельностью на территории страны. Об этом сегодня на круглом столе сообщила его глава Нурипа Муканова.

По ее словам, люди жалуются на действия и бездействие органов милиции, прокуратуры и судов. Они также обращают внимание на волокиту, долгие и недостаточно объективные расследования и вынесение необоснованных решений со стороны суда.

«После ликвидации ГСБЭП и АКС ГКНБ вздохнул ли бизнес с облегчением? Однозначно да, но многое нужно исправлять теперь уже Генпрокуратуре. У нас на руках несколько кейсов, по которым идут и уголовные дела, и судебные тяжбы около восьми лет. Они дают нам право говорить, что Финпол фактически использовался как инструмент давления на одного из участников процесса по экономическим делам, которые должны были решаться сугубо в рамках гражданско-правового законодательства. Это превышение должностных полномочий, которые открывают путь к коррупционным проявлениям. Наследство от ГСБЭП передано Генпрокуратуре и МВД», — сказала глава АДС.

Экономические дела необходимо выделить в отдельную категорию, провести их инвентаризацию. Нурипа Муканова

Она уверена, что уголовные дела, которые тянутся свыше трех лет, нужно прекратить. Экономические споры дальше пусть рассматриваются в административных судах и судах общей юрисдикции.

Нурипа Муканова также рассказала, что после ликвидации межрайонных судов вопросы по экономическим спорам рассматривают суды общей юрисдикции и административные суды. Это прибавило бизнесу проблем.

«Очень много жалоб на качество принимаемых решений. Мы говорим о низкой квалификации районных и областных следователей, прокуроров. Суды не являются исключением. Гражданский сектор выступил с инициативой о ликвидации судов второй инстанции для сокращения судебной волокиты на стадии судебного производства в рамках апелляционной инстанции. Еще и потому что именно на второй инстанции имеют место быть скрытые коррупционные риски. Если посмотреть на статистику, то из 18 экономических дел только по двум принимаются новые решения, 4 возвращаются на новое рассмотрение. В 12 случаях вторая инстанция подтверждает решения первой», — отметила глава АДС.

В 67 процентах случаев просто тратятся деньги, время и нервы участников судебных процессов.

«При этом за принимаемые решения судьи не несут никакой ответственности. Судьи не используют данное им право рассмотрения дел по существу и принятия нового решения. Необходимо повышать квалификацию судей по рассмотрению экономических дел. Лучше чем сам бизнес эти вопросы никто не знает с практической точки зрения, с точки зрения правоприменения. В стране более 300 бизнес-ассоциацией, из них 15-20 больших ассоциаций, объединяющих 970 юридических лиц. Почему бы не использовать такой огромный потенциал бизнеса для повышения квалификации судей по рассмотрению экономических дел», — предложила Нурипа Муканова.

Кроме того, она выступила за онлайн-трансляции на первом этапе судебных процессов по экономическим и административным делам. По ее словам, это возвратило бы доверие к судебной системе. Нужна заинтересованность самого судьи, законодательство позволяет. Кроме того, глава АДС предложила при отборе на должность судьи проводить психологический анализ кандидата на предмет предпосылок на свершение коррупционных и других противоправных действий в поведении. И только с учетом результатов психологического теста и анализа личности кандидат может быть назначен на ту или иную должность.

«Прошу отнестись к данной инициативе достаточно серьезно, потому что это не моя фантазия, а практика, применяемая во многих странах», — заключила Нурипа Муканова.