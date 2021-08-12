Самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызстане

В июле 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики (7 процентов) зафиксирован в Кыргызстане. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В Армении отмечен самый низкий уровень роста цен — 3,3 процента. При этом в Кыргызстане больше всего подорожали продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 9,8 процента.

«Максимальный прирост цен на непродовольственные товары (на 6,7 процента) и услуги (на 5,3 процента) зафиксирован в Беларуси», — рассказали в Нацстаткоме.