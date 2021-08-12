16:14
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Экономика

Самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызстане

В июле 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики (7 процентов) зафиксирован в Кыргызстане. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В Армении отмечен самый низкий уровень роста цен — 3,3 процента. При этом в Кыргызстане больше всего подорожали продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 9,8 процента.

«Максимальный прирост цен на непродовольственные товары (на 6,7 процента) и услуги (на 5,3 процента) зафиксирован в Беларуси», — рассказали в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203832/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке молоко и яйца дороже, чем в Нур-Султане и Минске
В Бишкеке самые дорогие яйца, но самые дешевые сливочное масло и мука в ЕАЭС
В Бишкеке десяток яиц стоит дороже, чем в Москве
В Бишкеке самые дешевые среди столиц ЕАЭС картофель, баранина и сливочное масло
В Бишкеке самые дешевые среди столиц ЕАЭС баранина и сливочное масло
В апреле в Кыргызстане был самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС
В Бишкеке самый дорогой картофель среди столиц стран ЕАЭС
В Бишкеке можно купить в четыре раза меньше картофеля, чем в Москве
В Бишкеке можно купить почти в шесть раз меньше картофеля, чем в Москве
В Бишкеке цены почти московские, а на зарплату можно купить в три раза меньше
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Вывод авторитетного The Wall Street Journal&nbsp;&mdash; рудник захвачен Дело «Кумтора». Вывод авторитетного The Wall Street Journal — рудник захвачен
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Печальный мировой опыт Режим ЧС в экономике. Печальный мировой опыт
Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций &laquo;Дос-Кредобанка&raquo; Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кредобанка»
В&nbsp;Минэкономики объяснили инициативу дать участковым право проверять бизнес В Минэкономики объяснили инициативу дать участковым право проверять бизнес
Бизнес
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
12 августа, четверг
16:11
В Бишкеке после ремонта открыли для проезда еще две улицы В Бишкеке после ремонта открыли для проезда еще две ули...
16:03
Таалайбек Сарыбашов будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша
15:47
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Семья мальчика намерена переехать в Россию
15:24
Самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызстане
14:55
На границе с Кыргызстаном таджикская сторона роет окопы